Как нанимать на работу амбициозную молодежь

1. Летние стажировки. Соберите и опросите руководителей, на каких участках им нужна временная помощь, наметьте несколько программ стажировки. Их можно открывать в партнерстве с отделами занятости вузов. Объявления также можно разместить на сайте компании. В любом случае желающие будут, особенно если компания предлагает оплату труда и может закрыть производственную практику. А самые активные студенты и выпускники сами обращаются к работодателю. 20% стажеров нашей компании нашли своего руководителя через социальные сети, написав сообщение с краткой справкой о себе и темой для практики. В последнее время к будущей карьере в крупных компаниях стали проявлять интерес и старшеклассники, находящиеся на этапе профориентации. И этим интересом тоже нужно пользоваться. Работодатель может устроить экскурсии для школьников, где они познакомятся с бизнес-процессами и технологиями. Обычно они уходят, переполненные впечатлениями. Летняя стажировка – хороший способ познакомиться с талантливыми студентами, которые пробуют себя в разных компаниях и бизнес-процессах. Через несколько лет они могут вернуться к работодателю с хорошей квалификацией и пониманием, что именно он и работодатель могут предложить друг другу.