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Как правильно вести переговоры в Zoom

Это совсем не то же самое, что договариваться, сидя за столом в офисе
Моти Кристал , профессор Московской школы управления «Сколково», президент Nest Consulting

В последние месяцы большинство компаний вынуждены были вести львиную долю переговоров с помощью Zoom (или других цифровых платформ виртуальных конференций), а в будущем таких переговоров станет еще больше.

Различиям между физическими переговорами, когда в одном помещении присутствуют все заинтересованные стороны, и виртуальными, т. е. переговорами при помощи онлайновых платформ, посвящено немало исследований. Существенная разница заключается в том, что в онлайне личное общение ограничено. Технические сбои, непонимание сообщений из-за отсутствия возможности считывать язык тела, интонацию, психологический дискомфорт – все это приводит к серьезным трудностям в оценке ситуации и принятии решений.

Одно из ограничений – невозможность укрепления личных связей. Начиная с непринужденного разговора, критичного для сбора информации, часто происходящего просто в коридоре перед началом официальных переговоров, во время перерыва на кофе, когда страсти в переговорной накалились и всем участникам необходимо выпустить пар, и заканчивая разговором с глазу на глаз с адвокатом другой стороны, когда все остальные участники уже вышли из комнаты.

Виртуальные переговоры таят в себе и другие опасности. Прежде всего вероятность потери важной информации из-за невнимательности. Причины различны: начиная от технических преград («Меня слышно сейчас?») и заканчивая размышлениями, почему после того, как гендиректор закончил говорить, но еще не выслушал других, он уже выключил свою камеру. Мы все пытаемся заниматься другими делами во время разговора в Zoom: то мы получили письмо по электронной почте, то просматриваем презентацию, то ленту новостей в соцсети. Но именно в тот момент, когда вы листали Facebook, вторая сторона выдала критически важную информацию для продолжения переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных