Как правильно вести переговоры в ZoomЭто совсем не то же самое, что договариваться, сидя за столом в офисе
В последние месяцы большинство компаний вынуждены были вести львиную долю переговоров с помощью Zoom (или других цифровых платформ виртуальных конференций), а в будущем таких переговоров станет еще больше.
Различиям между физическими переговорами, когда в одном помещении присутствуют все заинтересованные стороны, и виртуальными, т. е. переговорами при помощи онлайновых платформ, посвящено немало исследований. Существенная разница заключается в том, что в онлайне личное общение ограничено. Технические сбои, непонимание сообщений из-за отсутствия возможности считывать язык тела, интонацию, психологический дискомфорт – все это приводит к серьезным трудностям в оценке ситуации и принятии решений.
Одно из ограничений – невозможность укрепления личных связей. Начиная с непринужденного разговора, критичного для сбора информации, часто происходящего просто в коридоре перед началом официальных переговоров, во время перерыва на кофе, когда страсти в переговорной накалились и всем участникам необходимо выпустить пар, и заканчивая разговором с глазу на глаз с адвокатом другой стороны, когда все остальные участники уже вышли из комнаты.
Виртуальные переговоры таят в себе и другие опасности. Прежде всего вероятность потери важной информации из-за невнимательности. Причины различны: начиная от технических преград («Меня слышно сейчас?») и заканчивая размышлениями, почему после того, как гендиректор закончил говорить, но еще не выслушал других, он уже выключил свою камеру. Мы все пытаемся заниматься другими делами во время разговора в Zoom: то мы получили письмо по электронной почте, то просматриваем презентацию, то ленту новостей в соцсети. Но именно в тот момент, когда вы листали Facebook, вторая сторона выдала критически важную информацию для продолжения переговоров.