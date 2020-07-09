Виртуальные переговоры таят в себе и другие опасности. Прежде всего вероятность потери важной информации из-за невнимательности. Причины различны: начиная от технических преград («Меня слышно сейчас?») и заканчивая размышлениями, почему после того, как гендиректор закончил говорить, но еще не выслушал других, он уже выключил свою камеру. Мы все пытаемся заниматься другими делами во время разговора в Zoom: то мы получили письмо по электронной почте, то просматриваем презентацию, то ленту новостей в соцсети. Но именно в тот момент, когда вы листали Facebook, вторая сторона выдала критически важную информацию для продолжения переговоров.