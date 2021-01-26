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Почему уверенность в себе не всегда помогает достичь лучшего результата

Какой настрой правильнее, если нужно выполнить задание
Гардинер Морс
Варвара Гранкова

Дон Мур из Школы бизнеса им. Уолтера Хааса Калифорнийского университета в Беркли и его коллеги выдали группе волонтеров тест по математике, а перед этим внушили участникам эксперимента уверенность или неуверенность в собственных силах. Половине сообщили, что, судя по результатам вводного анкетирования, они наверняка ответят на большинство вопросов правильно. Другой группе сказали, что тест они провалят. В итоге участники первой группы были настроены оптимистично, а вторые сомневались в себе. Наблюдатели, которых попросили угадать, какая группа справится лучше, делали схожие прогнозы. Но баллы участников обеих групп оказались практически одинаковыми. Вывод – уверенность в себе не всегда помогает достичь лучшего результата.

HBR: Профессор Мур, защищайте свою идею!

Мур: Когда мы проводили этот эксперимент, то предполагали, что уверенность в себе поможет достичь лучшего результата. Но ошибались. Люди, которым говорили, что они хорошо справятся с тестом, брались за выполнение заданий с оптимизмом, но сделали все не лучше тех, кого заверяли в обратном, заставляя волноваться. Так что мы подумали, что математический тест, наверное, не лучший инструмент. Мы пробовали воодушевлять людей – внушать им, что они все сделают хорошо, – перед выполнением различных задач: перед спортивными состязаниями и упражнениями на выносливость, викторинами, решением скучных упражнений на настойчивость и даже головоломок «Где Уолли?». Ни в одном из случаев мы не обнаружили влияния уверенности на результат.

– То есть вы утверждаете, что все эти мотивирующие «Ты знаешь! Ты сможешь!» – пустое сотрясание воздуха?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных