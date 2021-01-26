Почему уверенность в себе не всегда помогает достичь лучшего результата

Мур: Когда мы проводили этот эксперимент, то предполагали, что уверенность в себе поможет достичь лучшего результата. Но ошибались. Люди, которым говорили, что они хорошо справятся с тестом, брались за выполнение заданий с оптимизмом, но сделали все не лучше тех, кого заверяли в обратном, заставляя волноваться. Так что мы подумали, что математический тест, наверное, не лучший инструмент. Мы пробовали воодушевлять людей – внушать им, что они все сделают хорошо, – перед выполнением различных задач: перед спортивными состязаниями и упражнениями на выносливость, викторинами, решением скучных упражнений на настойчивость и даже головоломок «Где Уолли?». Ни в одном из случаев мы не обнаружили влияния уверенности на результат.