Почему уверенность в себе не всегда помогает достичь лучшего результата

Почему уверенность в себе не всегда помогает достичь лучшего результатаКакой настрой правильнее, если нужно выполнить задание
Дон Мур из Школы бизнеса им. Уолтера Хааса Калифорнийского университета в Беркли и его коллеги выдали группе волонтеров тест по математике, а перед этим внушили участникам эксперимента уверенность или неуверенность в собственных силах. Половине сообщили, что, судя по результатам вводного анкетирования, они наверняка ответят на большинство вопросов правильно. Другой группе сказали, что тест они провалят. В итоге участники первой группы были настроены оптимистично, а вторые сомневались в себе. Наблюдатели, которых попросили угадать, какая группа справится лучше, делали схожие прогнозы. Но баллы участников обеих групп оказались практически одинаковыми. Вывод – уверенность в себе не всегда помогает достичь лучшего результата.
HBR: Профессор Мур, защищайте свою идею!
Мур: Когда мы проводили этот эксперимент, то предполагали, что уверенность в себе поможет достичь лучшего результата. Но ошибались. Люди, которым говорили, что они хорошо справятся с тестом, брались за выполнение заданий с оптимизмом, но сделали все не лучше тех, кого заверяли в обратном, заставляя волноваться. Так что мы подумали, что математический тест, наверное, не лучший инструмент. Мы пробовали воодушевлять людей – внушать им, что они все сделают хорошо, – перед выполнением различных задач: перед спортивными состязаниями и упражнениями на выносливость, викторинами, решением скучных упражнений на настойчивость и даже головоломок «Где Уолли?». Ни в одном из случаев мы не обнаружили влияния уверенности на результат.