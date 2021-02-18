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Как научиться шутить на работе

И правильно использовать юмор в рабочих целях. Хотя работа обычно не располагает к шуткам
Дженнифер Аакер Наоми Багдонас
Варвара Гранкова

Согласно исследованиям, сотрудники считают руководителей с чувством юмора более вдохновляющими и достойными восхищения – их оценки оказываются на 27 п. п. выше, чем у их более замкнутых коллег. У подчиненных таких руководителей на 15 п. п. выше показатели вовлеченности в работу, а их команды более чем в два раза чаще творчески подходят к решению задач – все эти факторы часто выражаются в росте производительности. Также исследования говорят о том, что даже такая простая вещь, как веселая приписка в конце коммерческого предложения – например, «Финальное предложение Х и ручная домашняя лягушка сверху» – может повысить конверсию на 18%. Даже примитивная шутка может принести вполне реальные деньги.

Разделенная с кем-то шутка усиливает чувство близости и доверия друг к другу. Например, если перед выполнением задания, в котором требовалось рассказать о себе незнакомому человеку, участники пять минут вместе над чем-нибудь смеялись, они были на 30 п. п. более откровенны друг с другом, чем те, кто сразу приступал к беседе. Даже воспоминания о совместном веселье повышают уровень удовлетворенности отношениями в паре на 23 п. п. Согласно исследованию Gallup, одним из основных факторов, влияющих на производительность сотрудников, является наличие на работе близкого друга – человека, с которым вы можете вместе посмеяться.

Так как же нам привнести больше юмора в работу?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных