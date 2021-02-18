Как научиться шутить на работе

Как научиться шутить на работеИ правильно использовать юмор в рабочих целях. Хотя работа обычно не располагает к шуткам
Согласно исследованиям, сотрудники считают руководителей с чувством юмора более вдохновляющими и достойными восхищения – их оценки оказываются на 27 п. п. выше, чем у их более замкнутых коллег. У подчиненных таких руководителей на 15 п. п. выше показатели вовлеченности в работу, а их команды более чем в два раза чаще творчески подходят к решению задач – все эти факторы часто выражаются в росте производительности. Также исследования говорят о том, что даже такая простая вещь, как веселая приписка в конце коммерческого предложения – например, «Финальное предложение Х и ручная домашняя лягушка сверху» – может повысить конверсию на 18%. Даже примитивная шутка может принести вполне реальные деньги.
Разделенная с кем-то шутка усиливает чувство близости и доверия друг к другу. Например, если перед выполнением задания, в котором требовалось рассказать о себе незнакомому человеку, участники пять минут вместе над чем-нибудь смеялись, они были на 30 п. п. более откровенны друг с другом, чем те, кто сразу приступал к беседе. Даже воспоминания о совместном веселье повышают уровень удовлетворенности отношениями в паре на 23 п. п. Согласно исследованию Gallup, одним из основных факторов, влияющих на производительность сотрудников, является наличие на работе близкого друга – человека, с которым вы можете вместе посмеяться.
Так как же нам привнести больше юмора в работу?