Как научиться шутить на работе

Согласно исследованиям, сотрудники считают руководителей с чувством юмора более вдохновляющими и достойными восхищения – их оценки оказываются на 27 п. п. выше, чем у их более замкнутых коллег. У подчиненных таких руководителей на 15 п. п. выше показатели вовлеченности в работу, а их команды более чем в два раза чаще творчески подходят к решению задач – все эти факторы часто выражаются в росте производительности. Также исследования говорят о том, что даже такая простая вещь, как веселая приписка в конце коммерческого предложения – например, «Финальное предложение Х и ручная домашняя лягушка сверху» – может повысить конверсию на 18%. Даже примитивная шутка может принести вполне реальные деньги.