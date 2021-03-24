Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Карьера Эксклюзивно по подписке

Как руководителю оставаться оптимистом, когда дела идут ужасно

Четыре совета, которые помогут выстоять в трудные времена
Билл Тейлор
Варвара Гранкова

Недавно на первой полосе газеты The Wall Street Journal вышла статья о кризисе в клубе Optimist International, существующем уже 110 лет и открывающем отделения по всему миру. Когда-то он насчитывал 190 000 участников, сегодня – только 60 000, но лидеры не сдаются и неизменно верны своему главному принципу. «Если оказываешься на самом дне, оттуда есть только один путь – наверх», – напоминает руководительница одного из отделений этой организации.

Сейчас непросто сохранять бодрость и хорошее расположение духа. Но нам всем важно снова почувствовать оптимистичный настрой. Прославленный теоретик лидерства Джон Гарднер говорил, что положительные изменения никогда не начинаются с отчаяния или пораженческих настроений. «Первая и главная задача лидера – никогда не терять надежду, – писал он в нестабильном 1968 году. – Нужно верить в себя и в свое будущее, но не нужно думать, что в жизни все просто».

Но как вам – как руководителю компании или команды – поддержать боевой настрой коллег, когда всем сейчас так трудно? Вот четыре совета на основе идей ведущих специалистов в области теории организаций, управления инновациями и даже медитации.

1. Добивайтесь четкого исполнения поставленных задач, но оставляйте место для «организационного безрассудства». Невозможно добиться успеха без тяжелой каждодневной работы. Но за сосредоточенностью на организационных деталях нельзя забывать о силе воображения и мозговом штурме – и о том, что знаменитый профессор школы бизнеса Стэнфордского университета Джеймс Марч назвал «организационным безрассудством». В своей основополагающей статье Footnotes to Organizational Change («Заметки об организационных изменениях») он пишет, как наиболее успешные руководители находят баланс между очевидно рациональными процессами изменений (например, тщательным планированием и четким ведением проектов) и свободным распределением времени, экспериментами, витанием в облаках, т. е. «некоторыми составляющими безрассудства». Их бывает сложно обосновать, но они важны для системы инноваций в целом.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных