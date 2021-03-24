Как руководителю оставаться оптимистом, когда дела идут ужасно

1. Добивайтесь четкого исполнения поставленных задач, но оставляйте место для «организационного безрассудства». Невозможно добиться успеха без тяжелой каждодневной работы. Но за сосредоточенностью на организационных деталях нельзя забывать о силе воображения и мозговом штурме – и о том, что знаменитый профессор школы бизнеса Стэнфордского университета Джеймс Марч назвал «организационным безрассудством». В своей основополагающей статье Footnotes to Organizational Change («Заметки об организационных изменениях») он пишет, как наиболее успешные руководители находят баланс между очевидно рациональными процессами изменений (например, тщательным планированием и четким ведением проектов) и свободным распределением времени, экспериментами, витанием в облаках, т. е. «некоторыми составляющими безрассудства». Их бывает сложно обосновать, но они важны для системы инноваций в целом.