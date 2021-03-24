Как руководителю оставаться оптимистом, когда дела идут ужасно

Как руководителю оставаться оптимистом, когда дела идут ужасноЧетыре совета, которые помогут выстоять в трудные времена
Недавно на первой полосе газеты The Wall Street Journal вышла статья о кризисе в клубе Optimist International, существующем уже 110 лет и открывающем отделения по всему миру. Когда-то он насчитывал 190 000 участников, сегодня – только 60 000, но лидеры не сдаются и неизменно верны своему главному принципу. «Если оказываешься на самом дне, оттуда есть только один путь – наверх», – напоминает руководительница одного из отделений этой организации.
Сейчас непросто сохранять бодрость и хорошее расположение духа. Но нам всем важно снова почувствовать оптимистичный настрой. Прославленный теоретик лидерства Джон Гарднер говорил, что положительные изменения никогда не начинаются с отчаяния или пораженческих настроений. «Первая и главная задача лидера – никогда не терять надежду, – писал он в нестабильном 1968 году. – Нужно верить в себя и в свое будущее, но не нужно думать, что в жизни все просто».
Но как вам – как руководителю компании или команды – поддержать боевой настрой коллег, когда всем сейчас так трудно? Вот четыре совета на основе идей ведущих специалистов в области теории организаций, управления инновациями и даже медитации.
1. Добивайтесь четкого исполнения поставленных задач, но оставляйте место для «организационного безрассудства». Невозможно добиться успеха без тяжелой каждодневной работы. Но за сосредоточенностью на организационных деталях нельзя забывать о силе воображения и мозговом штурме – и о том, что знаменитый профессор школы бизнеса Стэнфордского университета Джеймс Марч назвал «организационным безрассудством». В своей основополагающей статье Footnotes to Organizational Change («Заметки об организационных изменениях») он пишет, как наиболее успешные руководители находят баланс между очевидно рациональными процессами изменений (например, тщательным планированием и четким ведением проектов) и свободным распределением времени, экспериментами, витанием в облаках, т. е. «некоторыми составляющими безрассудства». Их бывает сложно обосновать, но они важны для системы инноваций в целом.