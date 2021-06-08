Пять ошибок, которые совершают уставшие люди

Пять ошибок, которые совершают уставшие людиПерегруженные работой люди часто принимают неверные решения в попытке улучшить ситуацию, но только усугубляют ее
Уставшие и перегруженные люди совершают ошибки, неправильно реагируя на ситуацию или не замечая важных закономерностей. Вот пять самых распространенных ошибок. Каждую из них можно исправить и за счет этого оставаться в курсе всех дел и лучше справляться с самыми важными задачами и проблемами.
1. Вы думаете, что на действия, которые могут изменить ситуацию, нет времени. У многих рождаются отличные идеи, которые позволили бы им почувствовать себя лучше и вернуть контроль над ситуацией: например, нанять помощника по хозяйству, заняться здоровьем, посетить психотерапевта, взять отпуск или организовать встречу с друзьями. Однако люди зачастую отказываются от таких планов, потому что думают, что это потребует слишком много времени, или предпочитают подождать более подходящего момента, который обычно никогда не наступает.
Если не реализовывать свои идеи, это вызовет ощущение бессилия или недовольства. Порой вы тратите массу времени и энергии, вновь и вновь размышляя об одних и тех же проблемах. Бездействуя, вы упускаете массу возможностей, которые получили бы, начав реализовывать планы. Вместо того чтобы размышлять о некоем идеальном развитии событий, выберите наилучший вариант из множества доступных. Чтобы помочь себе, необходимо действовать – только так вы сумеете найти эффективные решения, поверите в собственные силы и быстрее воспользуетесь всеми открывающимися возможностями.
2. Вы недостаточно используете подсознание. Сосредоточенность на проблемах – не единственный способ их решить: ваше подсознание тоже может отлично с этим справиться. Когда я отправляюсь на прогулку, мои мысли блуждают. Я не пытаюсь думать о чем-то конкретном – скорее позволяю разуму плыть по течению, не слишком им управляя. Безусловно, это может мешать работе, но в то же время приносит пользу. Решения проблем приходят в голову волшебным образом, и мне легко удается расставлять приоритеты.