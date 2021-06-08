Пять ошибок, которые совершают уставшие люди

1. Вы думаете, что на действия, которые могут изменить ситуацию, нет времени. У многих рождаются отличные идеи, которые позволили бы им почувствовать себя лучше и вернуть контроль над ситуацией: например, нанять помощника по хозяйству, заняться здоровьем, посетить психотерапевта, взять отпуск или организовать встречу с друзьями. Однако люди зачастую отказываются от таких планов, потому что думают, что это потребует слишком много времени, или предпочитают подождать более подходящего момента, который обычно никогда не наступает.