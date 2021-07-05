Почти половина россиян занялась в пандемию подработками

Это было бы невозможно, если бы компании тоже остро не нуждались во временных исполнителях. Ускорившаяся в пандемию цифровизация бизнес-процессов позволила работодателям точно просчитывать, когда и каких сотрудников им нужно нанимать, чтобы увеличивался доход и сохранялась удовлетворенность клиентов, и когда и сколько сотрудников надо сокращать, чтобы не упали выручка и лояльность, отсюда их интерес к найму временного персонала, объясняет Анна Ошарова, руководитель проекта «Avito Подработка».