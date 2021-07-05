Почти половина россиян занялась в пандемию подработками

Почти половина россиян занялась в пандемию подработкамиЧто думают об этом работодатели и какие временные работники им нужны
Проект «Avito Подработка» и сервис исполнителей с частичной занятостью GigAnt недавно опросили в онлайне 10 000 респондентов старше 18 лет и выяснили, что 40% из них подрабатывают. При этом 21% опрошенных начали подрабатывать в пандемию. Большинство респондентов совмещают подработку с основной работой.
Подработка нужна многим работникам из-за финансовых проблем в пандемию, говорит Денис Решанов, основатель и управляющий директор GigAnt. По данным онлайн-опроса HeadHunter.ru 4749 соискателей, проведенного в апреле 2021 г., подработки помогли 39% респондентов увеличить доход на 30%, а более четверти опрошенных (28%) улучшили свое материальное благосостояние на 50%.
Это было бы невозможно, если бы компании тоже остро не нуждались во временных исполнителях. Ускорившаяся в пандемию цифровизация бизнес-процессов позволила работодателям точно просчитывать, когда и каких сотрудников им нужно нанимать, чтобы увеличивался доход и сохранялась удовлетворенность клиентов, и когда и сколько сотрудников надо сокращать, чтобы не упали выручка и лояльность, отсюда их интерес к найму временного персонала, объясняет Анна Ошарова, руководитель проекта «Avito Подработка».
«Ведомости» поинтересовались у компаний, как они нанимают временных работников и как относятся к подработкам собственных сотрудников.