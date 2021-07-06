Что мешает сотрудникам российским компаний получать повышение

Портал поиска работы «Работа.ру» недавно решил опросить россиян, что мешает им продвигаться по карьерной лестнице. В опросе приняли участие 5000 пользователей из всех регионов страны. Выяснилось, что лишь чуть более трети респондентов (36%) никогда не испытывали проблем с продвижением по службе, а около 64% россиян сталкивались с проблемами карьерного роста. При этом самое большое число опрошенных (35%) обвиняют в своих неудачах вредное начальство. Остальным мешают недостаточный опыт работы (32%), желание проводить время с семьей (31%) и необходимость совмещать несколько должностей (23%). Каждый пятый респондент не уверен в своей компетенции или постоянно работает сверхурочно. Чуть меньшее число респондентов не выдерживают конкуренции с коллегами, боятся ответственности или сваливают свои карьерные провалы на «некомпетентных подчиненных».