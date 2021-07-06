Что мешает сотрудникам российским компаний получать повышение

Что мешает сотрудникам российским компаний получать повышениеИ почему многие винят этом вредного начальника
Портал поиска работы «Работа.ру» недавно решил опросить россиян, что мешает им продвигаться по карьерной лестнице. В опросе приняли участие 5000 пользователей из всех регионов страны. Выяснилось, что лишь чуть более трети респондентов (36%) никогда не испытывали проблем с продвижением по службе, а около 64% россиян сталкивались с проблемами карьерного роста. При этом самое большое число опрошенных (35%) обвиняют в своих неудачах вредное начальство. Остальным мешают недостаточный опыт работы (32%), желание проводить время с семьей (31%) и необходимость совмещать несколько должностей (23%). Каждый пятый респондент не уверен в своей компетенции или постоянно работает сверхурочно. Чуть меньшее число респондентов не выдерживают конкуренции с коллегами, боятся ответственности или сваливают свои карьерные провалы на «некомпетентных подчиненных».
«Ведомости» выясняли, правда ли вредный начальник может похоронить карьерные амбиции подчиненных и как с ним договориться.
Внутренний рост
Карьерный рост – дорога с двухсторонним движением: сотрудник сам должен заходить к начальникам и в кадровые службы и спрашивать о появившихся возможностях – иначе ему придется очень долго ждать предложений, говорит основатель и гендиректор проектной платформы Exec4.0 Наталия Ютанова. По ее словам, в крупных компаниях сотрудник может рассчитывать на повышение в должности каждые два-три года. Если нет возможности продвинуться по вертикали, HR-специалисты предлагают возможности горизонтальных передвижений. Сотрудник осваивает новые направления и постепенно накапливает опыт и навыки, чтобы руководить большим числом людей или даже вырасти до руководителя филиала или региона.