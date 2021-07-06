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Что мешает сотрудникам российским компаний получать повышение

И почему многие винят этом вредного начальника
Елена Федотова
Варвара Гранкова

Портал поиска работы «Работа.ру» недавно решил опросить россиян, что мешает им продвигаться по карьерной лестнице. В опросе приняли участие 5000 пользователей из всех регионов страны. Выяснилось, что лишь чуть более трети респондентов (36%) никогда не испытывали проблем с продвижением по службе, а около 64% россиян сталкивались с проблемами карьерного роста. При этом самое большое число опрошенных (35%) обвиняют в своих неудачах вредное начальство. Остальным мешают недостаточный опыт работы (32%), желание проводить время с семьей (31%) и необходимость совмещать несколько должностей (23%). Каждый пятый респондент не уверен в своей компетенции или постоянно работает сверхурочно. Чуть меньшее число респондентов не выдерживают конкуренции с коллегами, боятся ответственности или сваливают свои карьерные провалы на «некомпетентных подчиненных».

«Ведомости» выясняли, правда ли вредный начальник может похоронить карьерные амбиции подчиненных и как с ним договориться.

Внутренний рост

Карьерный рост – дорога с двухсторонним движением: сотрудник сам должен заходить к начальникам и в кадровые службы и спрашивать о появившихся возможностях – иначе ему придется очень долго ждать предложений, говорит основатель и гендиректор проектной платформы Exec4.0 Наталия Ютанова. По ее словам, в крупных компаниях сотрудник может рассчитывать на повышение в должности каждые два-три года. Если нет возможности продвинуться по вертикали, HR-специалисты предлагают возможности горизонтальных передвижений. Сотрудник осваивает новые направления и постепенно накапливает опыт и навыки, чтобы руководить большим числом людей или даже вырасти до руководителя филиала или региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных