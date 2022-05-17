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Как российские работодатели организуют коворкинги в Сочи

И где сейчас лучше всего открывать коворкинг с переездом
Юлиана Петрова Валерия Бородина
Программы коворкингов в курортных городах не только помогают службам персонала в борьбе за кадры, но и повышают лояльность действующих сотрудников / Максим Богодвид / РИА Новости

С 1 июня 2022 г. Альфа-банк запускает программу Alfa Summer Space, в рамках которой арендует два коворкинга для сотрудников – в Сочи и Адлере, рядом с пляжем. Каждый рассчитан на 70 мест, рассказал представитель банка. Названия арендуемых офисных пространств и их стоимость он не раскрывает. Программа действует для всех сотрудников, чьи должностные обязанности позволяют трудиться удаленно, вне зависимости от должностного уровня и специализации. Чтобы стать участником Alfa Summer Space, нужно согласовать с руководителем удаленный формат работы и забронировать место в коворкинге через внутрикорпоративное мобильное приложение AlfaPeople.

Альфа-банк оплачивает только коворкинги. Проживание и билеты сотрудники оплачивают самостоятельно. Но компания организует досуг – например, бесплатные экскурсии по окрестностям Сочи, Красной Поляны и поездки в Абхазию, рассказал представитель банка. Детей до 12 лет можно брать на экскурсии бесплатно, подростков от 12 до 18 лет – с 50%-ной скидкой. Также для персонала и членов их семей проводят бесплатные занятия йогой на пляже. Такой формат выгоден тем, кто хочет задержаться на отпуск в Сочи, объясняет представитель банка, например, отработав одну неделю в коворкинге, отдохнуть вторую неделю, пользуясь льготами Альфа-банка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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