Как российские работодатели организуют коворкинги в Сочи

С 1 июня 2022 г. Альфа-банк запускает программу Alfa Summer Space, в рамках которой арендует два коворкинга для сотрудников – в Сочи и Адлере, рядом с пляжем. Каждый рассчитан на 70 мест, рассказал представитель банка. Названия арендуемых офисных пространств и их стоимость он не раскрывает. Программа действует для всех сотрудников, чьи должностные обязанности позволяют трудиться удаленно, вне зависимости от должностного уровня и специализации. Чтобы стать участником Alfa Summer Space, нужно согласовать с руководителем удаленный формат работы и забронировать место в коворкинге через внутрикорпоративное мобильное приложение AlfaPeople.