Как российские работодатели организуют коворкинги в Сочи

Как российские работодатели организуют коворкинги в СочиИ где сейчас лучше всего открывать коворкинг с переездом
С 1 июня 2022 г. Альфа-банк запускает программу Alfa Summer Space, в рамках которой арендует два коворкинга для сотрудников – в Сочи и Адлере, рядом с пляжем. Каждый рассчитан на 70 мест, рассказал представитель банка. Названия арендуемых офисных пространств и их стоимость он не раскрывает. Программа действует для всех сотрудников, чьи должностные обязанности позволяют трудиться удаленно, вне зависимости от должностного уровня и специализации. Чтобы стать участником Alfa Summer Space, нужно согласовать с руководителем удаленный формат работы и забронировать место в коворкинге через внутрикорпоративное мобильное приложение AlfaPeople.
Альфа-банк оплачивает только коворкинги. Проживание и билеты сотрудники оплачивают самостоятельно. Но компания организует досуг – например, бесплатные экскурсии по окрестностям Сочи, Красной Поляны и поездки в Абхазию, рассказал представитель банка. Детей до 12 лет можно брать на экскурсии бесплатно, подростков от 12 до 18 лет – с 50%-ной скидкой. Также для персонала и членов их семей проводят бесплатные занятия йогой на пляже. Такой формат выгоден тем, кто хочет задержаться на отпуск в Сочи, объясняет представитель банка, например, отработав одну неделю в коворкинге, отдохнуть вторую неделю, пользуясь льготами Альфа-банка.