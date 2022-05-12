Как изменился рынок труда IT-специалистов после начала военной спецоперации

По просьбе «Ведомостей» hh.ru опросил 100 компаний из разных отраслей со штатом более 500 сотрудников. 58% респондентов сказали, что никто из их IT-специалистов за границу не уехал. В группе IBS сейчас более 5000 сотрудников, рассказал представитель группы. Все активы, клиенты и сотрудники IBS находятся в России, потому она не перевозит специалистов за рубеж. Но помогает сотрудникам и их семьям, живущим на приграничных с Украиной территориях и обращающимся с просьбой о релокации, переехать в другой город России, где есть офис IBS, добавил он.