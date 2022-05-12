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Как изменился рынок труда IT-специалистов после начала военной спецоперации

Повлияли ли на него уход иностранных IT-компаний и отъезд сотрудников российских софтверных фирм за границу
Юлиана Петрова Наталья Заруцкая
Варвара Гранкова

После начала военной спецоперации на Украине представители IT-отрасли заговорили о массовом оттоке российских технологичных кадров в ближнее зарубежье. Руководитель Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко на заседании в Госдуме 22 марта заявил, что в феврале – марте Россию покинули 50 000–70 000 человек. В апреле, по его прогнозу, могли уехать еще от 70 000 до 100 000 представителей IT-индустрии. Глава группы InfoWatch и соосновательница «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская вторила Плуготаренко: страну с конца февраля покинули «табуны» IT-специалистов.

GR-директор hh.ru Виталий Терентьев утверждает, что у крупных работодателей – клиентов hh.ru число уехавших не превышает 3% штата IT-сотрудников. На конец 2021 г., по оценкам первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака, в России насчитывалось 1,7 млн IT-специалистов. Если экстраполировать данные опроса hh.ru на Россию, то выходит, что страну могли покинуть не более 51 000 IT-профессионалов. «Ведомости» разбирались, какая часть технологичных кадров уехала за рубеж, как работодатели относятся к релокации и какие меры по удержанию персонала они принимают сейчас.

Импульсивное решение

По просьбе «Ведомостей» hh.ru опросил 100 компаний из разных отраслей со штатом более 500 сотрудников. 58% респондентов сказали, что никто из их IT-специалистов за границу не уехал. В группе IBS сейчас более 5000 сотрудников, рассказал представитель группы. Все активы, клиенты и сотрудники IBS находятся в России, потому она не перевозит специалистов за рубеж. Но помогает сотрудникам и их семьям, живущим на приграничных с Украиной территориях и обращающимся с просьбой о релокации, переехать в другой город России, где есть офис IBS, добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных