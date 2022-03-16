Как изменился российский рынок труда за три недели военной спецоперации

С момента начала военной спецоперации база вакансий сократилась на 122 195 позиций до 905 448 единиц. К такому выводу пришел hh.ru, сравнив численность объявлений о найме на 21 февраля и 11 марта. Больше всего пострадал спрос на персонал страховых компаний (в марте 2022 г. на hh.ru насчитывалась 1151 такая вакансия, что на 48% меньше по сравнению с февралем), автомобильного бизнеса (12 584 вакансий, минус 27%), а также на специалистов по HR (19 102 вакансии, минус 22%) и административный персонал (72 140 активных вакансий, минус 20%). Единственная сфера, показавшая прирост вакансий, – госслужба (плюс 21% по сравнению с неделей перед началом военной спецоперации), но таких вакансий сравнительно немного – 7764 единицы.