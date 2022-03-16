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Как изменился российский рынок труда за три недели военной спецоперации

И что ждет работников и работодателей в апреле и летом
Юлиана Петрова Наталья Заруцкая
Варвара Гранкова

С момента начала военной спецоперации база вакансий сократилась на 122 195 позиций до 905 448 единиц. К такому выводу пришел hh.ru, сравнив численность объявлений о найме на 21 февраля и 11 марта. Больше всего пострадал спрос на персонал страховых компаний (в марте 2022 г. на hh.ru насчитывалась 1151 такая вакансия, что на 48% меньше по сравнению с февралем), автомобильного бизнеса (12 584 вакансий, минус 27%), а также на специалистов по HR (19 102 вакансии, минус 22%) и административный персонал (72 140 активных вакансий, минус 20%). Единственная сфера, показавшая прирост вакансий, – госслужба (плюс 21% по сравнению с неделей перед началом военной спецоперации), но таких вакансий сравнительно немного – 7764 единицы.

Управляющий директор кадровой компании Unity Феликс Кугел отмечает, что в российских компаниях и продолжающих полноценную работу западных не так много вакансий. В основном бизнес замораживает набор, как это было в 2020 г., в первую волну пандемии, либо сильно затягивает сроки принятия решений по кандидатам, уже прошедшим собеседования, считает он.

По данным экспресс-обзора EY, 53% крупных компаний сейчас приостановили набор персонала, 41% – заморозили программы обучения, 31% – сокращают соцпакеты. О сокращениях персонала сообщили 14% респондентов. В выборке преобладают респонденты из нефтегазовой, металлургической, телекоммуникационной и энергетической отраслей. Статистика hh.ru оптимистичнее: на 14 марта только 30% клиентов hh.ru остановили набор и 8% сократили наем персонала.

Набор персонала

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных