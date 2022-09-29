Контрактники смогут устроиться на прежнюю работу

Контрактники смогут устроиться на прежнюю работуРаботодатели будут уведомлять Пенсионный фонд о приостановлении трудовых договоров
Работодателей обяжут трудоустраивать добровольцев – своих бывших сотрудников, которые уволились с 24 февраля по 21 сентября 2022 г., чтобы служить по контракту или оказывать добровольное содействие Вооруженным силам. Соответствующий закон приняла Госдума (поправки в Трудовой кодекс (ТК) им не предусмотрены). Теперь работники, которые отправились служить по контракту с начала спецоперации и до объявления частичной мобилизации, в течение трех месяцев после завершения службы имеют преимущественное право на трудоустройство. Прежний работодатель должен предоставить им ранее занимаемую должность. Если это невозможно, организация предложит другое имеющееся место, подходящее экс-сотруднику по состоянию здоровья.
«Из этой нормы не следует безусловная обязанность работодателя по трудоустройству бывших работников, – пояснил «Ведомостям» юрист Дмитрий Кофанов. – Принять бывшего контрактника работодатель обязан, если есть подходящая работа. Создавать рабочие места для этих целей от работодателя не требуется». При этом Кофанов предположил, что при выборе из нескольких кандидатов преимущественное право на трудоустройство у бывших контрактников будет, если выбирают среди соискателей с равной квалификацией. Если у другого кандидата квалификация будет выше, то работа достанется ему. Аналогично сейчас применяется ст. 179 ТК (преимущественное право на оставление на работе при сокращении).
Законопроект внесли депутаты «Единой России» (в частности, Андрей Картаполов и Василий Пискарев) еще в апреле, но изначально он содержал лишь техническую правку в антикоррупционное законодательство, согласно которой Счетная палата «обеспечивает противодействие коррупции» в соответствии с законом о Счетной палате от 2013 г. (ранее в законе была ссылка на не действующий сейчас закон 1995 г.). Ко второму чтению в сентябре там появилось пять новых статей. Помимо внесения гарантии для контрактников документ корректирует законы о государственной гражданской службе, об индивидуальном персонифицированном учете, об обязательном социальном страховании и о страховых пенсиях (большинство новых норм применяется к правоотношениям, возникшим с 21 сентября).
Один из авторов поправок – Эрнест Валеев («Единая Россия») пояснил «Ведомостям», что поправки включены в уже прошедший первое чтение документ, так как «важен был выигрыш по времени»: «Для населения было важно как можно быстрее принять [эти поправки]».