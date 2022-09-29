Контрактники смогут устроиться на прежнюю работу

Законопроект внесли депутаты «Единой России» (в частности, Андрей Картаполов и Василий Пискарев) еще в апреле, но изначально он содержал лишь техническую правку в антикоррупционное законодательство, согласно которой Счетная палата «обеспечивает противодействие коррупции» в соответствии с законом о Счетной палате от 2013 г. (ранее в законе была ссылка на не действующий сейчас закон 1995 г.). Ко второму чтению в сентябре там появилось пять новых статей. Помимо внесения гарантии для контрактников документ корректирует законы о государственной гражданской службе, об индивидуальном персонифицированном учете, об обязательном социальном страховании и о страховых пенсиях (большинство новых норм применяется к правоотношениям, возникшим с 21 сентября).