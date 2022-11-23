Минтруд разъяснил порядок действий с трудовой книжкой мобилизованного

Чиновники напомнили, что порядок ведения трудовых книжек установлен статьей 66 ТК и приказом Минтруда от 19 мая 2021 г. Согласно этим нормативным актам в трудовой книжке отражаются сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.