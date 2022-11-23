Минтруд разъяснил порядок действий с трудовой книжкой мобилизованного

Минтруд разъяснил порядок действий с трудовой книжкой мобилизованногоПозиции министерства и Роструда по этому поводу разошлись
Внесение в трудовую книжку сведений о приостановлении трудового договора и его возобновлении нормативными актами не предусмотрено. Так в Минтруде ответили на вопрос о том, как оформить запись в трудовой книжке мобилизованного сотрудника в письме от 22 ноября 2022 г. (№14-2/ООГ-7236).
Чиновники напомнили, что порядок ведения трудовых книжек установлен статьей 66 ТК и приказом Минтруда от 19 мая 2021 г. Согласно этим нормативным актам в трудовой книжке отражаются сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.
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