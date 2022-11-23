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Минтруд разъяснил порядок действий с трудовой книжкой мобилизованного

Позиции министерства и Роструда по этому поводу разошлись
Павел Сутулин
Максим Стулов / Ведомости

 

Внесение в трудовую книжку сведений о приостановлении трудового договора и его возобновлении нормативными актами не предусмотрено. Так в Минтруде ответили на вопрос о том, как оформить запись в трудовой книжке мобилизованного сотрудника в письме от 22 ноября 2022 г. (№14-2/ООГ-7236).

Чиновники напомнили, что порядок ведения трудовых книжек установлен статьей 66 ТК и приказом Минтруда от 19 мая 2021 г. Согласно этим нормативным актам в трудовой книжке отражаются сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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