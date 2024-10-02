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Путин посетил индустриальный парк «Руднево»

Там открывается площадка для практической подготовки студентов колледжей Москвы
Екатерина Дорофеева
Министр просвещения Сергей Кравцов, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин/ Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент России Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднево», сообщила пресс-служба Кремля. Его визит приурочен ко Дню среднего профессионального образования, который отмечается 2 октября. Праздник объединяет 3,7 млн студентов и 350 000 сотрудников, всего в России работает около 3200 колледжей и техникумов.

В парке «Руднево» открывается площадка для практической подготовки студентов колледжей Москвы. Вместе с Путиным центр посетили министр просвещения Сергей Кравцов, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Специалисты со средним образованием составляют 65% вакансий на рынке труда, сообщил Кравцов в своем докладе. Речь идет о сельскохозяйственной сфере, а также о строительстве, туризме, сфере услуг и др. За последние два года в сферу среднего образования пришли более 10 000 новых педагогов, отметил министр. По его словам, более 3000 мастеров производственного обучения прошли подготовку на современном оборудовании.

«Важно, что программы в колледжах максимально практико-ориентированы. Порядка 80% – практика. Вместе с отраслями обновили стандарты под те требования, которые нужны предприятиям», – сообщил Кравцов. Общеобразовательная подготовка в колледжах тоже проводится: министр выделил русский язык, математику, историю и «Разговоры о важном».

По словам Кравцова, в России осуществляется переход к регионально-отраслевому принципу управления колледжами – когда учебные учреждения готовят специалистов под свои потребности сразу на производстве, а студентам за практику выплачиваются денежные средства, около 29 000 руб. в месяц. За два года в сферу среднего образования привлечено более 5 млрд руб. инвестиций, к 2030 г. планируется инвестировать порядка 20 млрд руб. со стороны бизнеса. В этой программе участвуют 2000 предприятий, сообщил Кравцов.

Министр просвещения отметил, что сфера среднего образования работает на перспективу, учитывая направления, которые станут популярными через пять-десять лет. В этом контексте он упомянул специальности, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

В РФ более 90 000 студентов колледжей заняты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, добавил Кравцов. Они готовят необходимое оборудование для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения спецоперации. В общей сложности в прошлом году колледжи приняли 1,25 млн заявлений от поступающих. Конкурс в среднем составляет 3 человека на место, а по ряду специальностей – 9 человек на место. 62,5% девятиклассников выбирают для дальнейшего обучения именно колледжи.

Кравцов также озвучил показатель по трудоустройству выпускников колледжей: четыре года назад он был на уровне 58%, сейчас он составляет 81%. Из всех выпускников только 6,5% потом поступают в университеты, остальные идут на предприятия и производства. Минпросвещения поставило задачу довести занятость выпускников до 85%.

Индустриальный парк «Руднево» – один из шести производственных кластеров особой экономической зоны «Технополис Москва». Площадка практической подготовки на базе «Руднево» расположена в здании площадью более 9000 кв. м и представляет собой 21 мастерскую и лабораторию. Отработка профессиональных навыков будет проходить по таким направлениям, как машиностроение, электроника, автоматизация производства, авиационная промышленность, включая беспилотные летательные аппараты.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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