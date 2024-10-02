Путин посетил индустриальный парк «Руднево»Там открывается площадка для практической подготовки студентов колледжей Москвы
Президент России Владимир Путин посетил индустриальный парк «Руднево», сообщила пресс-служба Кремля. Его визит приурочен ко Дню среднего профессионального образования, который отмечается 2 октября. Праздник объединяет 3,7 млн студентов и 350 000 сотрудников, всего в России работает около 3200 колледжей и техникумов.
В парке «Руднево» открывается площадка для практической подготовки студентов колледжей Москвы. Вместе с Путиным центр посетили министр просвещения Сергей Кравцов, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.
Специалисты со средним образованием составляют 65% вакансий на рынке труда, сообщил Кравцов в своем докладе. Речь идет о сельскохозяйственной сфере, а также о строительстве, туризме, сфере услуг и др. За последние два года в сферу среднего образования пришли более 10 000 новых педагогов, отметил министр. По его словам, более 3000 мастеров производственного обучения прошли подготовку на современном оборудовании.
«Важно, что программы в колледжах максимально практико-ориентированы. Порядка 80% – практика. Вместе с отраслями обновили стандарты под те требования, которые нужны предприятиям», – сообщил Кравцов. Общеобразовательная подготовка в колледжах тоже проводится: министр выделил русский язык, математику, историю и «Разговоры о важном».
По словам Кравцова, в России осуществляется переход к регионально-отраслевому принципу управления колледжами – когда учебные учреждения готовят специалистов под свои потребности сразу на производстве, а студентам за практику выплачиваются денежные средства, около 29 000 руб. в месяц. За два года в сферу среднего образования привлечено более 5 млрд руб. инвестиций, к 2030 г. планируется инвестировать порядка 20 млрд руб. со стороны бизнеса. В этой программе участвуют 2000 предприятий, сообщил Кравцов.
Министр просвещения отметил, что сфера среднего образования работает на перспективу, учитывая направления, которые станут популярными через пять-десять лет. В этом контексте он упомянул специальности, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.
В РФ более 90 000 студентов колледжей заняты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, добавил Кравцов. Они готовят необходимое оборудование для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения спецоперации. В общей сложности в прошлом году колледжи приняли 1,25 млн заявлений от поступающих. Конкурс в среднем составляет 3 человека на место, а по ряду специальностей – 9 человек на место. 62,5% девятиклассников выбирают для дальнейшего обучения именно колледжи.
Кравцов также озвучил показатель по трудоустройству выпускников колледжей: четыре года назад он был на уровне 58%, сейчас он составляет 81%. Из всех выпускников только 6,5% потом поступают в университеты, остальные идут на предприятия и производства. Минпросвещения поставило задачу довести занятость выпускников до 85%.
Индустриальный парк «Руднево» – один из шести производственных кластеров особой экономической зоны «Технополис Москва». Площадка практической подготовки на базе «Руднево» расположена в здании площадью более 9000 кв. м и представляет собой 21 мастерскую и лабораторию. Отработка профессиональных навыков будет проходить по таким направлениям, как машиностроение, электроника, автоматизация производства, авиационная промышленность, включая беспилотные летательные аппараты.