Путин посетил индустриальный парк «Руднево»

По словам Кравцова, в России осуществляется переход к регионально-отраслевому принципу управления колледжами – когда учебные учреждения готовят специалистов под свои потребности сразу на производстве, а студентам за практику выплачиваются денежные средства, около 29 000 руб. в месяц. За два года в сферу среднего образования привлечено более 5 млрд руб. инвестиций, к 2030 г. планируется инвестировать порядка 20 млрд руб. со стороны бизнеса. В этой программе участвуют 2000 предприятий, сообщил Кравцов.