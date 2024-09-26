Выступление Путина на пленарной сессии Российской энергетической недели: главное

Выступление Путина на пленарной сессии Российской энергетической недели: главноеТемами стали многополярность, план по развитию газовой отрасли и санкции
Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2024). Глава государства затронул темы многополярности, конкуренции в ТЭК и работы над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС. «Ведомости» собрали главное из выступления Путина.
О конкуренции и многополярности
Сегодня на фоне коренных измнений в мире формируется многополярная модель развития, которая обеспечит рост не в Европе и Северной Америке, а в странах БРИКС, отметил Путин.
«Этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке <…>, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, видят перспективу в равноправном взаимодействии с учётом национальных интересов», – подчеркнул он.
По словам президента, Запад не хочет конкуренции, поскольку не справляется с ней и проигрывать другим странам «в условиях честной борьбы». А чтобы выдавить конкурентов с рынка, западные страны перекрывают доступ к энергетическим рынкам и технологиям ТЭК неугодным странам, вводя санкции под предлогом защиты прав человека.
О сложностях с платежами за экспорт
Россия сталкивается с множеством проблем при платежах за экспорт, но преодолевает их. В этом помогает переход на сделки в национальных валютах, заявил Путин. По его словам, партнеры РФ в этом «в высшей степени заинтересованы».
«Доля рубля в наших внешнеторговых операциях уже приближается к 40%. С 2021 по 2023 гг. доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза до 39%, а в первом полугодии текущего года показатель составил уже 39,4%», – отметил он.
Кроме того, Россия работает со странами БРИКС над созданием собственного «платежно-расчетного контура». Это создаст условия для эффективного и независимого обслуживания всей внешней торговли.
В настоящее время на долю дружественных стран приходится свыше 90% энергетического экспорта РФ. Но на этом Россия не останавливается и расширяет географию и масштабы энергосотрудничества. В частности, увеличиваются поставки по «Силе Сибири» и наращивается экспорт СПГ.
О справедливом энергопереходе
Россия в отличие от западных стран воплощает «справедливый энергопереход» на практике, обратил внимание Путин.
«За последние полтора десятка лет установленные мощности российской электроэнергетики увеличилось на 18%. А сами станции прошли глубокую модернизацию. Стали более современные, эффективными, бережным по отношению к окружающей среде», – отметил он.
На долю природного газа приходится 48% энергобаланса России, а вместе с атомной и гидроэнергетикой которые имеют минимальный углеродный след, эта доля превышает 85%. По словам Путина, именно российская энергетика является «одной из самых зеленых» в мире. Западные же страны используют климатическую повестку для продвижения своих неоколониальных интересов.
О запуске национального проекта
В 2025 г. в России будет запущен национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии». Одними из его главных задач станет закрепление за Россией лидерства в атомной сфере и обеспечение технологического суверенитета, заявил президент.
«Прошу коллег в правительстве вместе с нашими деловыми, научными кругами отработать все детали этого национального проекта чтобы не затягивая приступить к его реализации», – сказал Путин.
Поручения «Газпрому» и правительству
Путин поручил правительству РФ в ближайшие месяцы подготовить обновленную энергетическую стратегию.
«Напоминаю своим коллегам из правительства: уже в ближайшие месяцы необходимо подготовить обновленную энергетическую стратегию и затем шаг за шагом ее реализовывать», – отметил он.
Кроме того, глава государства потребовал от «Газпрома» и кабмина разработать 10-летний план развития корпорации, в том числе с учетом изменения географии поставок. Стратегия должна учитывать как планы по газификации российских регионов, так и увеличение переработки газа внутри страны, подчеркнул Путин.