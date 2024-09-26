Выступление Путина на пленарной сессии Российской энергетической недели: главное

«Этот рост будет сосредоточен не в Европе и не в Северной Америке <…>, которые постепенно утрачивают свои позиции в мировой экономике, а в странах БРИКС и тех государствах, которые хотят присоединиться к нашему объединению, видят перспективу в равноправном взаимодействии с учётом национальных интересов», – подчеркнул он.