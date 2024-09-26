Новак: запрет на экспорт бензина может быть снят при избытке предложения

«Всегда экспорт разрешается, если есть избыток нефтепродуктов на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запретов на экспорт, потому что его избыток. И он продается и на внутренний рынок, и на экспорт», – пояснил Новак (цитата по «РИА Новости»).