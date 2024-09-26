Новак: запрет на экспорт бензина может быть снят при избытке предложения
Запрет на экспорт бензина из России может быть отменен при профиците предложения на внутреннем рынке. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Всегда экспорт разрешается, если есть избыток нефтепродуктов на внутреннем рынке. У нас, например, на дизельное топливо нет запретов на экспорт, потому что его избыток. И он продается и на внутренний рынок, и на экспорт», – пояснил Новак (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, запрет на экспорт бензина из РФ введен, чтобы обеспечивать топливом внутренний рынок. Профильные ведомства продолжают мониторить ситуацию на топливном рынке. На сегодняшний день ситуация стабильная, рынок полностью обеспечен необходимыми объемами бензина и дизельного топлива, уточнил вице-премьер.
14 августа правительство продлило ограничение на экспорт бензина до 31 декабря 2024 г. Исключением станут поставки в рамках международных межправительственных соглашений (включая страны ЕАЭС). Под ограничение также не попадет топливо, вывозимое для оказания международной гумпомощи или гражданами для личного пользования.
1 марта в России начал действовать запрет на экспорт бензина сроком на полгода. Спустя два месяца ограничение было отменено специальным решением правительства. Вывозить топливо за рубеж разрешили «временно» – с середины мая по июнь, потом разрешение было продлено до 31 июля.
За возвращение к запрету экспорта бензина с 1 августа выступала ФАС России. По мнению ведомства, ограничение позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов. 31 июля первый заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин сообщил о продлении запрета экспорта бензина с августа по октябрь.