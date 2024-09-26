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Иран предложил связать через него энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии

Ведомости

Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади на встрече министров энергетики стран БРИКС, проходящей в рамках Российской энергетической недели, предложил связать электросети России, ОАЭ и Саудовской Аравии через Иран. Об этом сообщает IRNA.

Алиабади отметил, что Иран намерен развивать транзит электроэнергии, связав свою сеть со всеми странами, с которыми у него есть сухопутная граница. В этой связи объединение электросетей Ирана, России, ОАЭ и Саудовской Аравии позволит сократить инвестиции в производственный сектор, улучшить экологию и повысить безопасность на региональном уровне.

В июне 2024 г. бывший министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан предложил создать региональный рынок электроэнергии между странами – членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это повысило бы стабильность и эффективность электрических сетей. По его словам, другие члены ШОС его поддержали. В связи с этим Мехрабиан призвал создать рабочую группу для оценки будущего энергетического хаба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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