Иран предложил связать через него энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии
Министр энергетики Ирана Аббас Алиабади на встрече министров энергетики стран БРИКС, проходящей в рамках Российской энергетической недели, предложил связать электросети России, ОАЭ и Саудовской Аравии через Иран. Об этом сообщает IRNA.
Алиабади отметил, что Иран намерен развивать транзит электроэнергии, связав свою сеть со всеми странами, с которыми у него есть сухопутная граница. В этой связи объединение электросетей Ирана, России, ОАЭ и Саудовской Аравии позволит сократить инвестиции в производственный сектор, улучшить экологию и повысить безопасность на региональном уровне.
В июне 2024 г. бывший министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан предложил создать региональный рынок электроэнергии между странами – членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это повысило бы стабильность и эффективность электрических сетей. По его словам, другие члены ШОС его поддержали. В связи с этим Мехрабиан призвал создать рабочую группу для оценки будущего энергетического хаба.