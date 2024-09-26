Иран предложил связать через него энергосети России, ОАЭ и Саудовской Аравии

Алиабади отметил, что Иран намерен развивать транзит электроэнергии, связав свою сеть со всеми странами, с которыми у него есть сухопутная граница. В этой связи объединение электросетей Ирана, России, ОАЭ и Саудовской Аравии позволит сократить инвестиции в производственный сектор, улучшить экологию и повысить безопасность на региональном уровне.