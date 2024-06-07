Посол Ирана допустил участие России в проектах иранских АЭС помимо «Бушера»

Главный редактор отраслевого портала AtomInfo Александр Уваров считает, что иранцам самим по силам завершить начатые проекты по строительству двух АЭС. «Иран за последние несколько десятилетий очень усилил технические компетенции, в том числе активно вкладывая в развитие кадрового потенциала. Кроме того, до революции в стране была хорошая инженерная школа», – пояснил он «Ведомостям». Но строительство АЭС без сильного партнера, по его словам, может растянуться на 20 и более лет. Поэтому иранские власти и заинтересованы в сотрудничестве – например, с российским «Росатомом». При этом в проекты АЭС иранцы также звали и китайские компании, напоминает Уваров. Для самого «Росатома», полагает он, вхождение в новые атомные стройки в Иране очень выгодно: эта страна сама оплачивает строительство, не рассчитывая на кредиты со стороны России.