Посол Ирана допустил участие России в проектах иранских АЭС помимо «Бушера»Иранцы уже начали строить две новые атомные станции
Иранская сторона готова привлечь Россию к проектам строительства новых атомных электростанций (АЭС) в стране, помимо уже создающейся станции «Бушер». Об этом в интервью «Ведомостям» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«Мы уже выразили готовность к тому, чтобы российские партнеры приехали участвовать в строительстве других электростанций», – ответил Джалали на вопрос, намерен ли Тегеран пригласить «Росатом» к участию в других проектах, в том числе АЭС «Сирик». «Потому что наш парламент уже утвердил, что электростанции [всех видов генерации] должны обеспечить 20 000 мегаватт электричества [в следующие 20 лет для потребителей в Иране]», – добавил он.
Джалали также напомнил, что при участии России уже построен первый блок АЭС «Бушер» (работает с 2011 г.), и сейчас «русские друзья» строят блоки №2 и №3 этой атомной станции.
«Ведомости» направили дополнительные вопросы в «Росатом» и Организацию по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Постройка пока единственной функционирующей в Иране АЭС «Бушер» рядом с одноименным городом на берегу Персидского залива была начата еще в 1975 г. при шахском правительстве с помощью ФРГ. Спустя год после исламской революции 1979 г. и присоединения немецкой стороны к западным санкциям против Тегерана проект заморозили.
В 1992 г. к нему подключилась Россия, а в 1995 г. был подписан контракт на завершение строительства первого энергоблока с реактором ВВЭР-1000/446 мощностью 1 ГВт (аналогичен реакторам советских АЭС в странах Восточной Европы. – «Ведомости»). Его возведение завершилось к 2010 г., в тот же год было загружено российское ядерное топливо. В 2011 г. состоялся пуск и подключение к иранской энергосистеме, а в 2012 г. энергоблок вышел на полную мощность.
Строительство блока №2 с реактором ВВЭР-1000/528 станции «Бушер» начато в 2019 г., следует из информационной системы МАГАТЭ PRIS. Дата начала строительства аналогичного энергоблока №3 в PRIS не указывается. Планируется, что в эксплуатацию второй и третий будут введены в 2025 г. и 2027 г. соответственно.
В апреле этого года глава ОАЭИ Мохаммад Эслами отмечал, что за последние 10 лет на АЭС в Бушере было произведено 63 млрд кВт\ч электроэнергии, что позволило четырехкратно компенсировать стоимость ее строительства. При этом выработанная на станции электроэнергия, по его словам, сэкономила потребление 103 млн барр. нефти, что эквивалентно $8 млрд.
Кроме АЭС «Бушер» Иран в 2022 г. объявил о начале строительства второй атомной электростанции в стране мощностью 300 МВт – АЭС «Карун» в юго-западной провинции страны Хузестан. Контракт на строительство этой станции был заключен с Францией еще до исламской революции, но в итоге разорван из-за санкций.
В феврале 2024 г. иранские власти объявили о завершении первого этапа строительства АЭС «Карун». Начало заливки бетона в «ядерный остров» планируется осенью 2024 г., говорил в начале мая Эслами. Он подчеркивал, что строительство атомной станции ведется только иранскими специалистами. Тип реакторов АЭС «Карун» не назывался.
В феврале 2024 г. президент Ирана Эбрахим Раиси объявил о начале строительства еще одной атомной электростанции – четырехблочной АЭС «Сирик» в провинции Хормозган на юге страны мощностью 5 ГВт. Тип реакторов АЭС «Сирик» также не указывался.
Согласно данным международного энергетического агентства (МЭА), большая часть электроэнергии в Иране вырабатывается за счет сжигания газа. На этот вид топлива в 2021 г. (последние данные) приходилось более 86% выработки, на продукты нефтепереработки – около 8%. Гидрогенерация обеспечивала 4,6%. Оставшиеся 1,4% приходится на АЭС, солнечные и ветряные электростанции.
Эксперт по энергетике Кирилл Родионов отмечает, что установленная мощность всех электростанций в Иране составляет около 87 ГВт, а ключевую роль играют газовые ТЭС. Их мощность в период с 2010 по 2023 г. выросла более чем на 80%, достигнув 73,4 ГВт, указывает он. Строительство газовых электростанций, по словам Родионова, – наиболее простой способ монетизации громадных газовых запасов Ирана, который занимает второе место в мире по этому показателю (17% от общемировых запасов). Ввод мощностей по сжижению газа затрудняют санкции, что лишает доступа к импортному оборудованию, поясняет эксперт.
При этом спрос на электроэнергию в стране на фоне роста населения и активной урбанизации быстро увеличивается. По данным Родионова, в период с 2010 по 2023 г. он вырос на 53% до 355,6 террават-часа (ТВт\ч). Среди причин – демографический рост и урбанизация: общая численность населения в Иране в период с 2010 по 2022 г. выросла на 17% (до 88,6 млн человек), при этом доля городского населения выросла с 71% до 77% соответственно.
Главный редактор отраслевого портала AtomInfo Александр Уваров считает, что иранцам самим по силам завершить начатые проекты по строительству двух АЭС. «Иран за последние несколько десятилетий очень усилил технические компетенции, в том числе активно вкладывая в развитие кадрового потенциала. Кроме того, до революции в стране была хорошая инженерная школа», – пояснил он «Ведомостям». Но строительство АЭС без сильного партнера, по его словам, может растянуться на 20 и более лет. Поэтому иранские власти и заинтересованы в сотрудничестве – например, с российским «Росатомом». При этом в проекты АЭС иранцы также звали и китайские компании, напоминает Уваров. Для самого «Росатома», полагает он, вхождение в новые атомные стройки в Иране очень выгодно: эта страна сама оплачивает строительство, не рассчитывая на кредиты со стороны России.