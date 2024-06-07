«Однополярная структура мира США должна исчезнуть»Чрезвычайный и полномочный посол Ирана о том, как БРИКС и ШОС строят новый справедливый мир
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали стал гостем «Ведомостей» на Петербургском международном экономическом форуме. Господин Джалали обсудил с редактором отдела инвестиций «Ведомостей» Михаилом Кузнецовым важность роли содружеств государств в построении многополярного мира, а также то, как страны под санкциями могут помочь друг другу.
– Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, я бы хотел воспользоваться случаем и поблагодарить вас, ваших коллег, правительство Российской Федерации и великий народ России за то, что были вместе с нами во время мученической гибели нашего президента и министра иностранных дел. Наше сотрудничество с Россией расширяется во всех областях. С учетом выборов, которые скоро состоятся (выборы президента в Иране назначены на 28 июня. – «Ведомости»), никаких изменений во взаимоотношении между нашими странами мы не видим. Как вы знаете, внешняя политика у нас определяется великим верховным лидером, а чиновники и государственные служащие ведут эту политику. И воля нашего верховного лидера Али Хаменеи заключается в том, чтобы расширять и укреплять всякие взаимоотношения с Россией.
– Мы почти каждый год принимаем участие на этом мероприятии, потому что считаем этот форум очень важным. Некоторые иранские бизнесмены тоже посещают ПМЭФ, чтобы воспользоваться возможностью пообщаться с россйискими коллегами. На форуме представлен потенциал разнообразных областей. И ПМЭФ дает хорошую возможность для того, чтобы ознакомиться с этим потенциалом. На площадке также откроется иранская гостиная, в которой мы обсудим взаимоотношения Ирана и России.
– Мне кажется, во взаимоотношениях между Ираном и Россией существует очень хорошая перспектива. Мы советуем всем иранским предприятиям, которые привлекают финансирование, разглядеть огромный потенциал именно среди российских инвесторов. Российским партнерам мы, в свою очередь, рекомендуем для финансирования в Иране все сферы, которые готовы к этому. Это могут быть проекты в энергетической, химической, строительной и нефтегазовой областях. А также развитие множества удивительных туристических проектов. Уверяю, у нас есть очень длинный список для финансирования.
– В «Бушере» российские предприятия построили блок #1, которая сейчас успешно работает. Сейчас наши русские друзья занимаются строительством двух других блоков, то есть #2 и #3. Мы уже выразили готовность к тому, чтобы российские партнеры приехали участвовать в строительстве других электростанций. Потому что наш парламент уже утвердил, что электростанции должны обеспечить 20000 мегаватт электричества.
– Конечно, мы намерены совершенствовать кредитно-финансовые аспекты межбанковских отношений с Россией. И поэтому мы опираемся на национальные платформы передачи финансовых сообщений. Мне кажется, SWIFT больше нам не нужен. И мы можем распространять эту идею как среди стран, с которыми мы уже сотрудничаем, так и среди тех государств, которые желают начать с нами содействовать. Мы считаем, что страны, находящиеся под санкциями, должны расширять свои отношения. Сейчас существуют 25 таких государств. Мы уже предлагали обмениваться опытом, создав клуб стран под санкциями (в 2020 г. – «Ведомости»). И не отказываемся от этой идеи. Поэтому мы также готовы обмениваться опытом с Россией, которая тоже находится под санкциями.
– Разработка данного договора находится на завершающей стадии. И если бы не несчастный случай с господином Раиси, договор уже мог бы быть заключен. Я считаю, что после выборов в Иране мы можем начать подготовку к подписанию этого договора.
– Такие организации, как БРИКС, полезны и важны. Они появляются именно на основе многополярной структуры мира и идеи того, что всякие народы достойны обладать благополучием и справедливостью. Именно за это и борется Иран. Поэтому однополярная структура мира США должна исчезнуть. И роль таких организаций, как БРИКС и ШОС, как раз в том, чтобы построить справедливый мир для всех. Как в политическом, так и в экономическом отношении. И, конечно, не только мы, но и вообще все страны ШОС и БРИКС играют очень важную роль в регионе, не только в производстве, но и в потреблении.
– Если вы посмотрите на БРИКС, то увидите, что существуют такие огромные добытчики нефти и газа, как России и Иран. С другой стороны, есть крупные потребители сырья, например, Китай и Индия. В этой сфере мы можем сотрудничать. Очень важную роль в переговорах в части нефтегазовой отрасли уже сыграл господин Александр Новак, поскольку он был министром энергетики и председателем совместной ирано-российской межправительственной группы. Он старался укреплять и расширять наши отношения. И мы уверены, что новый министр, господин Цивилев, тоже стремится расширять эти отношения. Мы смотрим на развитие этого вопроса с надеждой.
– Конечно. Мы заинтересованы иметь крепкие отношения со всеми странами, которые находятся рядом. Саудовскую Аравию мы считаем одним из самых важных наших соседей. Поэтому мы заинтересованы укрепить отношения с этой страной. Поскольку мы вступаем в одну организацию с Саудовской Аравией, то сейчас, конечно, причин для взаимодействия становится намного больше.
Интервью готовилось при участии Олега Акулиничева