– Такие организации, как БРИКС, полезны и важны. Они появляются именно на основе многополярной структуры мира и идеи того, что всякие народы достойны обладать благополучием и справедливостью. Именно за это и борется Иран. Поэтому однополярная структура мира США должна исчезнуть. И роль таких организаций, как БРИКС и ШОС, как раз в том, чтобы построить справедливый мир для всех. Как в политическом, так и в экономическом отношении. И, конечно, не только мы, но и вообще все страны ШОС и БРИКС играют очень важную роль в регионе, не только в производстве, но и в потреблении.