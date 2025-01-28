Студенты перестали мечтать о быстрых головокружительных карьерах

У российских студентов скорректировались приоритеты при выборе места работы, следует из свежего исследования платформы по карьерному развитию Changellenge. В опросе участвовали более 8000 студентов из 40 ведущих вузов страны различных профилей и с разных курсов. Главным критерием остался конкурентоспособный уровень зарплаты: год назад этот фактор считали самым важным 52% респондентов, в этом году – уже 77%. А на второе место по важности для трудоустройства впервые за пять лет вышел такой фактор, как стабильность и надежность работодателя – за него проголосовали 50% опрошенных студентов против 34% годом ранее. Этот фактор оказался для молодежи даже важнее, чем баланс работы и личной жизни, за который отдали голоса 43% респондентов. Еще меньшее значение, как выяснилось, молодые придают теперь фактору получения ценного опыта для карьеры на конкретном рабочем месте: год назад за него голосовало 35% респондентов, а в этом году – только 27%. И еще больше обесценился фактор быстрого карьерного роста, он и вовсе скатился в последние строчки рейтинга – год назад его считал важным 21% респондентов, теперь – 17%.