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Студенты перестали мечтать о быстрых головокружительных карьерах

В приоритете – зарплата, прозрачность карьерного трека и надежность работодателя
Мария Подцероб
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

У российских студентов скорректировались приоритеты при выборе места работы, следует из свежего исследования платформы по карьерному развитию Changellenge. В опросе участвовали более 8000 студентов из 40 ведущих вузов страны различных профилей и с разных курсов. Главным критерием остался конкурентоспособный уровень зарплаты: год назад этот фактор считали самым важным 52% респондентов, в этом году – уже 77%. А на второе место по важности для трудоустройства впервые за пять лет вышел такой фактор, как стабильность и надежность работодателя – за него проголосовали 50% опрошенных студентов против 34% годом ранее. Этот фактор оказался для молодежи даже важнее, чем баланс работы и личной жизни, за который отдали голоса 43% респондентов. Еще меньшее значение, как выяснилось, молодые придают теперь фактору получения ценного опыта для карьеры на конкретном рабочем месте: год назад за него голосовало 35% респондентов, а в этом году – только 27%. И еще больше обесценился фактор быстрого карьерного роста, он и вовсе скатился в последние строчки рейтинга – год назад его считал важным 21% респондентов, теперь – 17%.

Аппетит к деньгам

Рост аппетитов молодежи к деньгам заметили все опрошенные «Ведомостями» эксперты и компании. Представитель «Сибура» отметил, что молодые сотрудники сегодня понимают – любая работа должна оплачиваться, а желание получить опыт ушло на второй план. По его словам, молодые часто считают успешной компанию, которая может гарантировать рост зарплаты. В 2024 г. «Сибур» принял 2200 молодых специалистов – студентов и выпускников вузов и ссузов.

Зарплатные ожидания молодых специалистов действительно растут с каждым годом, подтверждает представитель ВТБ. По его словам, банку приходится регулярно мониторить рынок труда и пересматривать зарплаты, чтобы гарантировать конкурентоспособное вознаграждения для стажеров. Сейчас в банке 700 стажеров и по опыту прошлых лет в ВТБ ожидают, что 60% из них останутся работать в банке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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