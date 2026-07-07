В ГК «Элемент» снова сменится президент

В ГК «Элемент» снова сменится президентВозглавить микроэлектронную компанию вместо Олега Хазова может близкий к «Ростеху» человек
Президент крупнейшей микроэлектронной компании в России ГК «Элемент» Олег Хазов покинет компанию. На его место рассматривают кандидатуру из структур «Ростеха». Об этом «Ведомостям» рассказали собеседник, близкий к акционерам компании, и два источника, знакомые с ходом смены руководства в компании.
Как утверждает один из источников «Ведомостей», знакомый с ходом смены руководства, Хазов изначально приходил на время реформации внутренних структур после смены акционеров. Другой собеседник уточнил, что в качестве одной из следующих кандидатур на должность президента ПАО рассматривался Кирилл Дыбко.
Дыбко, в свою очередь, является генеральным директором ГК «Динамика» – неформального объединения 12 предприятий промышленности. С 2017 г. «Ростех» и ГК «Динамика» путем частичного объединения активов совместно создают «крупнейшую в России национальную компанию в области разработки и производства авиационных агрегатов».
Вопрос смены руководства ГК «Элемент» будет решен на внеочередном собрании акционеров ближайшие два месяца, утверждают все три источника «Ведомостей».
Представитель ГК «Элемент» не ответил на запрос «Ведомостей».
Хазов занимает пост президента ПАО «Элемент» с марта 2026 г. До этого он был вице-президентом по финансовой и операционной деятельности. До Хазова структуру возглавлял Илья Иванцов, который занимал этот пост с момента создания компании в 2019 г. после объединения микроэлектронных активов АФК «Система» и «Ростеха». После досрочной отставки Иванцов сообщил, что сейчас перед ним «стоят новые задачи в АФК «Система», писали «Ведомости» в марте 2026 г.
Группа компаний «Элемент» является одним из крупнейших производителей электронных компонентов в России. В ее структуру входят более 30 дизайн-центров и производственных площадок, выпускающих свыше 3000 типономиналов продукции.
В мае 2024 г. компания провела IPO. В январе «Коммерсантъ» писал, что АФК «Система» вышла из капитала «Элемента», продав долю 37,6% «Сберу». Госкорпорация «Ростех» в тот же день сообщала, что сохранит долю в 41,66%.
Выручка ГК «Элемент» за 2025 г. составила 38,6 млрд руб., сократившись на 12% год к году. Показатель EBITDA составил 4,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 13%. Чистый убыток компании составил 2,3 млрд руб.