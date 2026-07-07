В ГК «Элемент» снова сменится президент

Хазов занимает пост президента ПАО «Элемент» с марта 2026 г. До этого он был вице-президентом по финансовой и операционной деятельности. До Хазова структуру возглавлял Илья Иванцов, который занимал этот пост с момента создания компании в 2019 г. после объединения микроэлектронных активов АФК «Система» и «Ростеха». После досрочной отставки Иванцов сообщил, что сейчас перед ним «стоят новые задачи в АФК «Система», писали «Ведомости» в марте 2026 г.