Какие ошибки сейчас допускают менеджеры по персоналуКакие меры должны принимать службы персонала, если сотрудники работают удаленно
Любой директор по персоналу сейчас скажет, что трудиться ему приходится чуть ли не круглые сутки и без выходных. Основное время съедает оформление документов – справок, приказов, положений и других бумаг, без которых любая организация рискует получить штрафы и другие санкции. До сих пор не до конца ясный режим нерабочих дней тоже добавляет головной боли службе персонала, так как заполнение табелей рабочего времени компании организуют кто как считает правильным. Директора по персоналу крупнейших производственных компаний жалуются, что чувствуют себя кадровиками-делопроизводителями, утонувшими в бумажной работе.
У них остается очень мало времени, чтобы заниматься внутренними коммуникациями, подбором персонала, обучением и развитием сотрудников. Тогда как эффективная организация внутренних коммуникаций сейчас наиболее важная и сложная задача работодателей. Удаленная работа исключила непринужденные беседы за кофе, совместные походы на обед, на выставку или в спортзал после работы, не говоря уже о корпоративных праздниках, инструментов сплочения команды осталось немного. А сплочение и позитивный настрой нужны как никогда. Кризис подстегивает распространение слухов и домыслов, а за ними и панику, и сотрудники просто перестают работать и целыми днями переписываются в мессенджерах.