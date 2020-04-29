У них остается очень мало времени, чтобы заниматься внутренними коммуникациями, подбором персонала, обучением и развитием сотрудников. Тогда как эффективная организация внутренних коммуникаций сейчас наиболее важная и сложная задача работодателей. Удаленная работа исключила непринужденные беседы за кофе, совместные походы на обед, на выставку или в спортзал после работы, не говоря уже о корпоративных праздниках, инструментов сплочения команды осталось немного. А сплочение и позитивный настрой нужны как никогда. Кризис подстегивает распространение слухов и домыслов, а за ними и панику, и сотрудники просто перестают работать и целыми днями переписываются в мессенджерах.