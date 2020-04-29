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Какие ошибки сейчас допускают менеджеры по персоналу

Какие меры должны принимать службы персонала, если сотрудники работают удаленно
Юлия Забазарных , партнер Kontakt InterSearch Russia

Любой директор по персоналу сейчас скажет, что трудиться ему приходится чуть ли не круглые сутки и без выходных. Основное время съедает оформление документов – справок, приказов, положений и других бумаг, без которых любая организация рискует получить штрафы и другие санкции. До сих пор не до конца ясный режим нерабочих дней тоже добавляет головной боли службе персонала, так как заполнение табелей рабочего времени компании организуют кто как считает правильным. Директора по персоналу крупнейших производственных компаний жалуются, что чувствуют себя кадровиками-делопроизводителями, утонувшими в бумажной работе.

У них остается очень мало времени, чтобы заниматься внутренними коммуникациями, подбором персонала, обучением и развитием сотрудников. Тогда как эффективная организация внутренних коммуникаций сейчас наиболее важная и сложная задача работодателей. Удаленная работа исключила непринужденные беседы за кофе, совместные походы на обед, на выставку или в спортзал после работы, не говоря уже о корпоративных праздниках, инструментов сплочения команды осталось немного. А сплочение и позитивный настрой нужны как никогда. Кризис подстегивает распространение слухов и домыслов, а за ними и панику, и сотрудники просто перестают работать и целыми днями переписываются в мессенджерах. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных