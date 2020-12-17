Как вести деловые переговоры в мессенджерахДевять правил, как создать позитивный настрой у контрагента
Один из главных инструментов переговорщика – создание эмоциональной взаимосвязи, предполагающей сопереживание, доверие и позитивные эмоции. Это позволяет заключать взаимовыгодные сделки и развивать долгосрочное сотрудничество. В мессенджерах, куда переместилась большая часть деловой переписки в последние полгода, заметно труднее добиться от партнеров позитивных эмоций. Переговоры в мессенджерах, несмотря на кажущуюся простоту, уже обросли негласным набором правил. Вот несколько несложных правил коммуникации в мессенджерах:
1. Избегайте аудиосообщений в деловой переписке. Это идеальный способ вызвать стресс у получателя и разрушить с таким трудом формирующуюся взаимную эмпатию. На невербальном уровне такое поведение наглядно демонстрирует нашему собеседнику, что он не настолько важен для нас, чтобы мы взяли на себя труд набрать нужный текст или просто позвонить ему.
2. Не сообщайте в мессенджерах ключевую информацию, принципиально важную для переговоров, это надо делать либо на очной встрече, либо (что менее эффективно) через аудио- и видеоканалы. Так будет проще управлять эмоциональным полем контрагента и обеспечить правильное восприятие информации.
3. Добавляйте смайлики и знаки эмоций в обсуждение эмоциональных тем. Главный принцип – использование позитивных эмодзи с постепенным переходом от сдержанных (знак улыбки) к эмоциональным (смеющийся смайлик, огонь, «обнимаю» и т. д.). Соответственно, если вы получаете от вашего собеседника информацию, предполагающую проявление сочувствия, также используйте соответствующие моменту сочувствующие смайлики и риторику.