1. Избегайте аудиосообщений в деловой переписке. Это идеальный способ вызвать стресс у получателя и разрушить с таким трудом формирующуюся взаимную эмпатию. На невербальном уровне такое поведение наглядно демонстрирует нашему собеседнику, что он не настолько важен для нас, чтобы мы взяли на себя труд набрать нужный текст или просто позвонить ему.