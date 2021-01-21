Для воспитания успешного преемника нужно тщательное планирование преемственности высших руководителей, это многоуровневый процесс, привязанный к системе развития лидеров. Только тогда у компании появляется полноценный выбор. Например, председатель совета директоров крупной азиатской компании готовил трех кандидатов на пост CEO, назначая их операционными директорами и в течение двух лет перемещая между департаментами продаж, производственными управлениями и отделом исследований и разработок. Один из трех отказался от повышения, и за высшую должность конкурировали два кандидата.