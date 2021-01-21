Как вырастить достойного преемникаКакие ошибки совершают гендиректора, готовя смену
В большинстве компаний вопрос выращивания преемника для должности генерального директора не является приоритетом. А среди тех компаний, которые все-таки занимаются подготовкой преемников, только треть довольна результатами. В чем же дело?
Первая проблема: в большинстве компаний подготовку преемников воспринимают как экстренное мероприятие при неожиданном уходе текущего директора со своего поста. Поэтому у кандидатов с высоким потенциалом мало времени или мотивации, талантливые, но не подготовленные как следует кандидаты могут выбыть из конкурса, дав дорогу совершенно неожиданным и не самым адекватным кандидатурам.
Для воспитания успешного преемника нужно тщательное планирование преемственности высших руководителей, это многоуровневый процесс, привязанный к системе развития лидеров. Только тогда у компании появляется полноценный выбор. Например, председатель совета директоров крупной азиатской компании готовил трех кандидатов на пост CEO, назначая их операционными директорами и в течение двух лет перемещая между департаментами продаж, производственными управлениями и отделом исследований и разработок. Один из трех отказался от повышения, и за высшую должность конкурировали два кандидата.
Ротация – отличный способ испытать соискателя в критических ситуациях, однако одной ротации недостаточно. Подготовка кандидата на роль CEO должна представлять собой сочетание трудных практических заданий и изучение теории с элементами наставничества. У каждой кандидатуры должен быть свой план развития и свой куратор из кадровой службы, сверяющий план с реальностью.