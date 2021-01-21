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Как вырастить достойного преемника

Какие ошибки совершают гендиректора, готовя смену
Семен Яковлев , старший партнер McKinsey & Company

В большинстве компаний вопрос выращивания преемника для должности генерального директора не является приоритетом. А среди тех компаний, которые все-таки занимаются подготовкой преемников, только треть довольна результатами. В чем же дело?

Первая проблема: в большинстве компаний подготовку преемников воспринимают как экстренное мероприятие при неожиданном уходе текущего директора со своего поста. Поэтому у кандидатов с высоким потенциалом мало времени или мотивации, талантливые, но не подготовленные как следует кандидаты могут выбыть из конкурса, дав дорогу совершенно неожиданным и не самым адекватным кандидатурам.

Для воспитания успешного преемника нужно тщательное планирование преемственности высших руководителей, это многоуровневый процесс, привязанный к системе развития лидеров. Только тогда у компании появляется полноценный выбор. Например, председатель совета директоров крупной азиатской компании готовил трех кандидатов на пост CEO, назначая их операционными директорами и в течение двух лет перемещая между департаментами продаж, производственными управлениями и отделом исследований и разработок. Один из трех отказался от повышения, и за высшую должность конкурировали два кандидата.

Ротация – отличный способ испытать соискателя в критических ситуациях, однако одной ротации недостаточно. Подготовка кандидата на роль CEO должна представлять собой сочетание трудных практических заданий и изучение теории с элементами наставничества. У каждой кандидатуры должен быть свой план развития и свой куратор из кадровой службы, сверяющий план с реальностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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