1. Приглашают исполнителей, а не инициаторов проектов. Многие думают, что каждый сотрудник компании, которая известна прорывом или конкретным проектом, причастен к этому прорыву или проекту. А это может быть вовсе не так. Нужно искать человека, который действительно был идеологом изменений. И не всегда это тот, кто непосредственно занимался запуском.