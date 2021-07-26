Шесть ошибок подбора директоровКоторые чаще всего допускают собственники компаний, формируя совет директоров
Советы директоров российских компаний часто состоят из собственников и наемных топ-менеджеров, которые очень давно работают в организации. Вряд ли они способны привнести в бизнес новые идеи после 15–20 лет работы в компании. Отсутствие независимых директоров в совете – самая крупная ошибка организаций. И не единственная. Какие ошибки чаще всего допускают собственники компании, формируя совет директоров?
1. Приглашают исполнителей, а не инициаторов проектов. Многие думают, что каждый сотрудник компании, которая известна прорывом или конкретным проектом, причастен к этому прорыву или проекту. А это может быть вовсе не так. Нужно искать человека, который действительно был идеологом изменений. И не всегда это тот, кто непосредственно занимался запуском.
Проверить роль кандидата в реализации проекта можно, задав ряд вопросов. Какая была задача? Кому принадлежит идея? Какие шаги предпринимались? Какой была ваша роль в этом проекте? Как вы оцениваете вашу роль в проекте? Какие выводы вы сделали? И другие.
Второй вариант проверки кандидата – через рекомендации. Следует обратиться к нескольким коллегам, которые смогут подтвердить информацию. Важно собрать рекомендации не только первых лиц, но и тех, кто работал/работает с кандидатом в параллели и в подчинении.