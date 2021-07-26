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Шесть ошибок подбора директоров

Которые чаще всего допускают собственники компаний, формируя совет директоров
Марина Тарнопольская , управляющий партнер Kontakt InterSearch Russia

Советы директоров российских компаний часто состоят из собственников и наемных топ-менеджеров, которые очень давно работают в организации. Вряд ли они способны привнести в бизнес новые идеи после 15–20 лет работы в компании. Отсутствие независимых директоров в совете – самая крупная ошибка организаций. И не единственная. Какие ошибки чаще всего допускают собственники компании, формируя совет директоров?

1. Приглашают исполнителей, а не инициаторов проектов. Многие думают, что каждый сотрудник компании, которая известна прорывом или конкретным проектом, причастен к этому прорыву или проекту. А это может быть вовсе не так. Нужно искать человека, который действительно был идеологом изменений. И не всегда это тот, кто непосредственно занимался запуском.

Проверить роль кандидата в реализации проекта можно, задав ряд вопросов. Какая была задача? Кому принадлежит идея? Какие шаги предпринимались? Какой была ваша роль в этом проекте? Как вы оцениваете вашу роль в проекте? Какие выводы вы сделали? И другие.

Второй вариант проверки кандидата – через рекомендации. Следует обратиться к нескольким коллегам, которые смогут подтвердить информацию. Важно собрать рекомендации не только первых лиц, но и тех, кто работал/работает с кандидатом в параллели и в подчинении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных