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Как совету директоров не отстать от технического прогресса

Четыре приема, которые позволят членам совета успевать за развитием технологий
Семен Яковлев , старший партнер McKinsey & Company

Во время недавнего опроса 84% членов советов директоров признались, что в полной мере не осознают динамику технологических изменений даже в своей отрасли. Исследования McKinsey показывают, что на вызовы времени советы директоров стандартно реагируют назначением нового директора по цифровой трансформации, изучением стартапов Кремниевой долины и созданием комитета по цифровым преобразованиям. Но современным советам директоров необходимы принципиально более глубокие знания о технологиях. Помочь им в этом могут четыре проверенных на практике приема.

1. Ликвидировать пробелы в знаниях. В 300 крупнейших компаниях мира действительно современными директорами были признаны только 116 членов советов директоров. Остальные не успевают угнаться за прогрессом. Чтобы исправить положение, комитет по назначениям крупной корпорации составил подробное описание навыков, которые потребуются для руководства бизнесом в следующие 5–10 лет. Это, в свою очередь, заставило комитет расширить область поиска новых кадров, не ограничиваясь известными интернет-компаниями. Компания стала рассматривать кандидатуры с предприятий в смежных секторах, которые успешно реализовали цифровые преобразования.

Как внедрить независимого цифрового директора

В совет директоров, который слабо разбирается в новых технологиях

Устранить дефицит знаний также помогают комитеты по технологиям и консультативные советы. Некоторые компании начали созывать несколько разных консультативных советов, специализирующихся на технологиях. В крупной компании, производящей потребительские товары, во время мозгового штурма, посвященного интернету вещей, совет по технологиям сформулировал идею переориентировать бизнес на клиентские пространства (дом, автомобиль, офис и т. д.), а не на линейки продуктов, как прежде. Это дало новые конкретные темы для обсуждения с топ-менеджментом: деловые партнерства, приложения и операционные системы.

2. Изучать возможности технологий на собственном опыте. Советы директоров не всегда уделяют внимание пользовательскому опыту, равно как и коммуникациям компании с клиентами. Мало знают они и о возможностях, которые дают искусственный интеллект, машинное обучение и углубленная аналитика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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