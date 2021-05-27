Во время недавнего опроса 84% членов советов директоров признались, что в полной мере не осознают динамику технологических изменений даже в своей отрасли. Исследования McKinsey показывают, что на вызовы времени советы директоров стандартно реагируют назначением нового директора по цифровой трансформации, изучением стартапов Кремниевой долины и созданием комитета по цифровым преобразованиям. Но современным советам директоров необходимы принципиально более глубокие знания о технологиях. Помочь им в этом могут четыре проверенных на практике приема.