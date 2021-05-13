Чего не хватает топ-менеджменту компаний для успешных цифровых реформ

Многие организации раздувают штат и бюджет, собирая команды талантливых инженеров, специалистов по данным и кибербезопасности. И напрасно. Чтобы трансформация дала желаемые результаты, она должна затронуть и верхушку компании – людей, которые задают стратегию и распределяют ресурсы. По нашему опыту, процедуры подбора топ-менеджеров меняются слишком медленно. Руководители всегда должны были быть финансово грамотными, но сегодня им требуются также технические и цифровые навыки. В компаниях больше не может быть директоров, которые, услышав слово «облако», сочтут, что речь идет о погоде.