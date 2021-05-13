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Чего не хватает топ-менеджменту компаний для успешных цифровых реформ

Какими качествами должны обладать генеральные, технические и финансовые директора, а также директора по персоналу и маркетингу
Йо-Джуд Чен Кассандра Франгос Борис Гройсберг
Варвара Гранкова

Из-за пандемии COVID-19 технологические реформы во всех отраслях резко ускорились. CEO Microsoft Сатья Наделла еще в начале кризиса заметил: «Мы за пару месяцев сделали то, на что в обычных условиях ушло бы два года». Исследование, проведенное компанией Twilio, показало: COVID-19 ускорил стратегии цифровых коммуникаций в среднем на шесть лет.

Многие организации раздувают штат и бюджет, собирая команды талантливых инженеров, специалистов по данным и кибербезопасности. И напрасно. Чтобы трансформация дала желаемые результаты, она должна затронуть и верхушку компании – людей, которые задают стратегию и распределяют ресурсы. По нашему опыту, процедуры подбора топ-менеджеров меняются слишком медленно. Руководители всегда должны были быть финансово грамотными, но сегодня им требуются также технические и цифровые навыки. В компаниях больше не может быть директоров, которые, услышав слово «облако», сочтут, что речь идет о погоде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных