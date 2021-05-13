Чего не хватает топ-менеджменту компаний для успешных цифровых реформ

Чего не хватает топ-менеджменту компаний для успешных цифровых реформКакими качествами должны обладать генеральные, технические и финансовые директора, а также директора по персоналу и маркетингу
Из-за пандемии COVID-19 технологические реформы во всех отраслях резко ускорились. CEO Microsoft Сатья Наделла еще в начале кризиса заметил: «Мы за пару месяцев сделали то, на что в обычных условиях ушло бы два года». Исследование, проведенное компанией Twilio, показало: COVID-19 ускорил стратегии цифровых коммуникаций в среднем на шесть лет.
Многие организации раздувают штат и бюджет, собирая команды талантливых инженеров, специалистов по данным и кибербезопасности. И напрасно. Чтобы трансформация дала желаемые результаты, она должна затронуть и верхушку компании – людей, которые задают стратегию и распределяют ресурсы. По нашему опыту, процедуры подбора топ-менеджеров меняются слишком медленно. Руководители всегда должны были быть финансово грамотными, но сегодня им требуются также технические и цифровые навыки. В компаниях больше не может быть директоров, которые, услышав слово «облако», сочтут, что речь идет о погоде.