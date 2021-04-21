Чему компании собираются учить своих руководителей в 2021 году

Основные заботы опрошенных компаний в текущем году – цифровая трансформация (69% респондентов сочли ее важнейшей задачей), снижение издержек и повышение операционной эффективности (50%), а также обеспечение бесперебойной работы в условиях продолжающейся пандемии (34%). Во время пандемии компаниям пришлось работать в условиях полного закрытия и только на существующих ресурсах, говорит Денис Конанчук, директор департамента корпоративного обучения Московской школы управления «Сколково». Менеджерам пришлось управлять удаленными и гибридными командами, собранными из сотрудников разных специальностей из разных подразделений, и даже фрилансеров.