Чему компании собираются учить своих руководителей в 2021 году

Чему компании собираются учить своих руководителей в 2021 годуВ пандемию компании обнаружили, что их руководителям не хватает многих навыков
В 2020 г. многие компании в авральном режиме меняли управленческие и организационные процессы, от скорости изменений напрямую зависели издержки и дальнейшая судьба бизнеса. Быстрые перемены потребовали от руководителей новых компетенций и навыков. И компаниям пришлось пересмотреть приоритеты в обучении сотрудников и руководителей.
Московская школа управления «Сколково» опросила 123 представителей (в основном менеджеров по персоналу) крупных и средних российских компаний с численностью персонала более 1000 сотрудников из финансового сектора, телекоммуникационной отрасли, металлургии, а также из химической и пищевой промышленности и из сферы недвижимости. 56% средних и 76% крупных компаний заявили, что планируют продолжать обучение руководителей в 2021 г.
Основные заботы опрошенных компаний в текущем году – цифровая трансформация (69% респондентов сочли ее важнейшей задачей), снижение издержек и повышение операционной эффективности (50%), а также обеспечение бесперебойной работы в условиях продолжающейся пандемии (34%). Во время пандемии компаниям пришлось работать в условиях полного закрытия и только на существующих ресурсах, говорит Денис Конанчук, директор департамента корпоративного обучения Московской школы управления «Сколково». Менеджерам пришлось управлять удаленными и гибридными командами, собранными из сотрудников разных специальностей из разных подразделений, и даже фрилансеров.
По мнению респондентов «Сколково», руководители, которые займутся повышением операционной эффективности и цифровыми реформами, должны уметь внедрять изменения (этот навык считают самым важным 67% респондентов), управлять командами, состоящими из сотрудников разных подразделений (61%), и будут разбираться в цифровых технологиях (54%). А тех, кто не умеет, корпорации будут учить.