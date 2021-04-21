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Чему компании собираются учить своих руководителей в 2021 году

В пандемию компании обнаружили, что их руководителям не хватает многих навыков
Мария Подцероб
Варвара Гранкова

В 2020 г. многие компании в авральном режиме меняли управленческие и организационные процессы, от скорости изменений напрямую зависели издержки и дальнейшая судьба бизнеса. Быстрые перемены потребовали от руководителей новых компетенций и навыков. И компаниям пришлось пересмотреть приоритеты в обучении сотрудников и руководителей.

Московская школа управления «Сколково» опросила 123 представителей (в основном менеджеров по персоналу) крупных и средних российских компаний с численностью персонала более 1000 сотрудников из финансового сектора, телекоммуникационной отрасли, металлургии, а также из химической и пищевой промышленности и из сферы недвижимости. 56% средних и 76% крупных компаний заявили, что планируют продолжать обучение руководителей в 2021 г.

Основные заботы опрошенных компаний в текущем году – цифровая трансформация (69% респондентов сочли ее важнейшей задачей), снижение издержек и повышение операционной эффективности (50%), а также обеспечение бесперебойной работы в условиях продолжающейся пандемии (34%). Во время пандемии компаниям пришлось работать в условиях полного закрытия и только на существующих ресурсах, говорит Денис Конанчук, директор департамента корпоративного обучения Московской школы управления «Сколково». Менеджерам пришлось управлять удаленными и гибридными командами, собранными из сотрудников разных специальностей из разных подразделений, и даже фрилансеров.

По мнению респондентов «Сколково», руководители, которые займутся повышением операционной эффективности и цифровыми реформами, должны уметь внедрять изменения (этот навык считают самым важным 67% респондентов), управлять командами, состоящими из сотрудников разных подразделений (61%), и будут разбираться в цифровых технологиях (54%). А тех, кто не умеет, корпорации будут учить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных