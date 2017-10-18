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Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Cоветы менеджера: Как заставить руководителей учиться и не выбросить денег на ветер

Как заставить топ-менеджеров вновь сесть за парту

Заинтересованность сотрудников в корпоративном обучении падает. Оценить предложение готовы лишь 12% работников
Елена Молл, директор Европейского центра подготовки руководителей

Крупная компания решила заняться повышением управленческой квалификации топ-менеджеров, заказала разработку программы, преподавателей подобрала лучших в стране. Приступили к занятиям. И тут выяснилось, что учиться нужно серьезно, в том числе и по субботам. Топ-менеджеры пришли к гендиректору с просьбой изменить расписание, и субботние занятия были исключены. А через месяц оказалось, что непреодолимые производственные обстоятельства не позволяют менеджерам учиться. Компания, вложившая немалые деньги в обучение, программу остановила.

И это типичный пример: исследование Kelly Services показало, что заинтересованность сотрудников в корпоративном обучении снизилась с 2015 по 2016 г. более чем в 2,6 раза. Только для 12% работников такое обучение представляет существенную ценность. Но что делать, если менеджеры не хотят учиться, а учить их все-таки надо – для пользы дела? Поможет так называемый жесткий подход к корпоративному обучению, который позволит и затраты сократить, и заинтересовать менеджмент учебой. Для этого нужно сделать несколько шагов.

Первый. Провести ревизию всех учебных программ, тренингов, семинаров, в которых участвовали менеджеры компании за последние 3–5 лет. Для этого нужно провести опрос сослуживцев обучившихся руководителей (насколько заметны им изменения после обучения) и оценить остаточные знания учившихся.

Я знаю случаи, когда менеджеры учились охотно, так как занятия проходили в увлекательной игровой форме, а потом тесты показывали, что остаточные знания отсутствуют. Слушатели не смогли привести ни единого примера использования ими полученных знаний на рабочих местах. Такие программы нужно закрывать.

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