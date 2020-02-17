Значимость цифровых технологий для экономики растет, и логично ожидать роста числа экспертов по цифре в правлениях и советах директоров компаний. Но на практике этого не происходит: доля независимых директоров, профессионально разбирающихся в новых технологиях, в руководстве крупных и средних компаний не превышает 5%. Бизнес не успевает угнаться за трендами на рынке, и это опасно. Решением проблемы становится сотрудничество с цифровым предпринимателем, имеющим необходимый опыт применения информационных технологий и готовым им поделиться. Такой человек в совете директоров или консультативном совете поможет компании: