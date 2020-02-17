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Как внедрить независимого цифрового директора

В совет директоров, который слабо разбирается в новых технологиях
Оксана Морсина , управляющий партнер компании RosExpert

Значимость цифровых технологий для экономики растет, и логично ожидать роста числа экспертов по цифре в правлениях и советах директоров компаний. Но на практике этого не происходит: доля независимых директоров, профессионально разбирающихся в новых технологиях, в руководстве крупных и средних компаний не превышает 5%. Бизнес не успевает угнаться за трендами на рынке, и это опасно. Решением проблемы становится сотрудничество с цифровым предпринимателем, имеющим необходимый опыт применения информационных технологий и готовым им поделиться. Такой человек в совете директоров или консультативном совете поможет компании:

– оценить реальную расстановку сил в конкурентной борьбе;

– найти новые пути продвижения или развития продуктов и услуг компании;

проверить, насколько действия компании соответствуют ожиданиям ее потребителей.

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