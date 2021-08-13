Как в пандемию организовать выездной корпоратив для сотрудниковИ свести к минимуму риск заражения COVID-19
С весны 2020 г. многие российские компании работают удаленно или в гибридном формате. За полтора года штат предприятий изменился: пришли новые сотрудники, некоторые старые сотрудники успели уволиться или перейти на другую должность. Не исключено, что команды ни разу не встречались в недистанционном режиме полным составом. Исследования показывают, что за год сотрудники устали от постоянных видеозвонков в Zoom, испытывают от них тревожность и даже ментальные проблемы, усиливается профессиональное выгорание. Все соскучились по живому общению. Другая проблема – снижающаяся вовлеченность и производительность сотрудников в удаленном или гибридном режиме.
Сейчас лучшее время, чтобы проводить мероприятия для сотрудников компании. Можно рассчитывать на хорошую погоду и мероприятия на свежем воздухе.
Организацию мероприятия может взять на себя как служба персонала, так и сторонний подрядчик. Всё зависит от бюджета и наличия достаточного количества специалистов. Главное, соблюдать следующие правила:
1. Отслеживайте актуальность коронавирусных ограничений. Это касается не только открытия или закрытия границ, но и перемещений внутри страны. Кроме того, может меняться разрешенное количество людей на мероприятии.