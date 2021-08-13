С весны 2020 г. многие российские компании работают удаленно или в гибридном формате. За полтора года штат предприятий изменился: пришли новые сотрудники, некоторые старые сотрудники успели уволиться или перейти на другую должность. Не исключено, что команды ни разу не встречались в недистанционном режиме полным составом. Исследования показывают, что за год сотрудники устали от постоянных видеозвонков в Zoom, испытывают от них тревожность и даже ментальные проблемы, усиливается профессиональное выгорание. Все соскучились по живому общению. Другая проблема – снижающаяся вовлеченность и производительность сотрудников в удаленном или гибридном режиме.