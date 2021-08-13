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Как в пандемию организовать выездной корпоратив для сотрудников

И свести к минимуму риск заражения COVID-19
Иван Бойцов , руководитель онлайн-сервиса «Авиасейлс для бизнеса»

С весны 2020 г. многие российские компании работают удаленно или в гибридном формате. За полтора года штат предприятий изменился: пришли новые сотрудники, некоторые старые сотрудники успели уволиться или перейти на другую должность. Не исключено, что команды ни разу не встречались в недистанционном режиме полным составом. Исследования показывают, что за год сотрудники устали от постоянных видеозвонков в Zoom, испытывают от них тревожность и даже ментальные проблемы, усиливается профессиональное выгорание. Все соскучились по живому общению. Другая проблема – снижающаяся вовлеченность и производительность сотрудников в удаленном или гибридном режиме.

Сейчас лучшее время, чтобы проводить мероприятия для сотрудников компании. Можно рассчитывать на хорошую погоду и мероприятия на свежем воздухе.

Организацию мероприятия может взять на себя как служба персонала, так и сторонний подрядчик. Всё зависит от бюджета и наличия достаточного количества специалистов. Главное, соблюдать следующие правила:

1. Отслеживайте актуальность коронавирусных ограничений. Это касается не только открытия или закрытия границ, но и перемещений внутри страны. Кроме того, может меняться разрешенное количество людей на мероприятии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных