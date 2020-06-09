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Как изменятся корпоративные праздники после пандемии

Возможно ли сделать онлайновые вечерники интересными, а офлайновые — безопасными
Вадим Ждан , владелец агентства Amigo Event Service
Планируя офлайновые мероприятия на следующий год, компаниям следует позаботиться о юридическом оформлении

Можно сказать уверенно: традиционных корпоративов в этом году не будет. Мало кто из работодателей рискнет отвечать штрафами, если хотя бы один человек на мероприятии заболеет. Однако привычка сидеть дома, сторониться друг друга скоро пройдет, и люди быстро вернутся к прежней жизни. Например, как только в Китае отменили режим самоизоляции, жители провинции Аньхой ринулись в национальный парк Хуаншань. Устав от одиночества, они захотели прогуляться по заповеднику, друг на друга посмотреть и себя показать. У входа в парк собралась огромная толпа – около 20 000 человек.

Нужно ли после выхода из карантина давить на подчиненных и просить их соблюдать социальную дистанцию, рассаживать гостей на деловой конференции на безопасное расстояние? Задача любого мероприятия – заставить людей общаться друг с другом, обмениваться энергией, а поместив всех в капсулы и рассадив на расстоянии полутора метров друг от друга, работодатель получит ровно противоположный эффект. Поэтому в этом году лучше продолжить коммуникации онлайн. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных