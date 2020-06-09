Как изменятся корпоративные праздники после пандемии

Как изменятся корпоративные праздники после пандемииВозможно ли сделать онлайновые вечерники интересными, а офлайновые — безопасными
Планируя офлайновые мероприятия на следующий год, компаниям следует позаботиться о юридическом оформлении
Можно сказать уверенно: традиционных корпоративов в этом году не будет. Мало кто из работодателей рискнет отвечать штрафами, если хотя бы один человек на мероприятии заболеет. Однако привычка сидеть дома, сторониться друг друга скоро пройдет, и люди быстро вернутся к прежней жизни. Например, как только в Китае отменили режим самоизоляции, жители провинции Аньхой ринулись в национальный парк Хуаншань. Устав от одиночества, они захотели прогуляться по заповеднику, друг на друга посмотреть и себя показать. У входа в парк собралась огромная толпа – около 20 000 человек.
Нужно ли после выхода из карантина давить на подчиненных и просить их соблюдать социальную дистанцию, рассаживать гостей на деловой конференции на безопасное расстояние? Задача любого мероприятия – заставить людей общаться друг с другом, обмениваться энергией, а поместив всех в капсулы и рассадив на расстоянии полутора метров друг от друга, работодатель получит ровно противоположный эффект. Поэтому в этом году лучше продолжить коммуникации онлайн.