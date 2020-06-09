Как изменятся корпоративные праздники после пандемии

Можно сказать уверенно: традиционных корпоративов в этом году не будет. Мало кто из работодателей рискнет отвечать штрафами, если хотя бы один человек на мероприятии заболеет. Однако привычка сидеть дома, сторониться друг друга скоро пройдет, и люди быстро вернутся к прежней жизни. Например, как только в Китае отменили режим самоизоляции, жители провинции Аньхой ринулись в национальный парк Хуаншань. Устав от одиночества, они захотели прогуляться по заповеднику, друг на друга посмотреть и себя показать. У входа в парк собралась огромная толпа – около 20 000 человек.