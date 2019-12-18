Чем полезны и вредны новогодние корпоративы

Примерно в четверти компаний корпоративы проводятся лишь для ограниченного круга сотрудников. Об этом сообщили 21,3% респондентов Kelly Services. В комментариях респонденты рассказывали о корпоративах только для членов профсоюза или для начальства, куда рядовых сотрудников не приглашают. Один из респондентов написал, что в его компании корпоратив проводится только для сотрудников розницы, но не для офисных работников. Другой – что праздник устраивается только для менеджмента в штаб-квартире, но не для сотрудников в регионах. И это вызывает обиду у респондентов.