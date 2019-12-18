Чем полезны и вредны новогодние корпоративы
В этом году новогодних корпоративов будет больше, чем в прошлом, компании уже сейчас арендуют для сотрудников клубы, заказывают угощение и артистов, рассказывает Егор Доброгорский, гендиректор event-агентства Communicator Creative Events. По его оценкам, в среднем в 2019 г. корпоративный праздник на 400 человек без приглашения звезд эстрады стоит 11 млн руб. Корпоратив на 1000 сотрудников с приглашением звезды уровня Валерии или «Виагры» обойдется в 18 млн руб. Из них 25 000 евро уйдет только на гонорар певца, говорит Доброгорский.
По данным недавних исследований (SuperJob и «Альфастрахования»), минимум три четверти сотрудников предпочли бы корпоративу премию. «Ведомости» решили выяснить, насколько совместное празднование Нового года эффективно для поощрения сотрудников. По просьбе редакции компании Kelly Services и Online Market Intelligence (OMI) опросили сотрудников компаний. Результаты оказались неочевидными.
Явка обязательна
По данным Kelly Services, 73% респондентов (из 1472 опрошенных) сообщили, что их компании будут проводить корпоратив в этом году. Участвовать собираются 39% сотрудников компаний с запланированным корпоративом. Еще 21% респондентов станет участвовать в вечеринке, если будет подходящее настроение, у 19,5% сама идея вызывает раздражение.
Из комментариев респондентов следует, что многие и рады бы отказаться от участия, но боятся неодобрения начальства. Один респондент написал: «Участвуем больше для галочки, если руководство проводит мероприятие – нужно присутствовать».
Заплатив деньги, компании рассчитывают, что сотрудники посетят мероприятие, говорит Доброгорский. По его словам, чтобы сократить расходы и обеспечить явку, многие компании уже 3–4 года подряд берут с сотрудников небольшую плату. Билет для рядового сотрудника может стоить до 1500 руб., для топ-менеджера – до 5000 руб. Человек, который заплатил за мероприятие, вряд ли станет его пропускать, говорит Доброгорский.
Примерно в четверти компаний корпоративы проводятся лишь для ограниченного круга сотрудников. Об этом сообщили 21,3% респондентов Kelly Services. В комментариях респонденты рассказывали о корпоративах только для членов профсоюза или для начальства, куда рядовых сотрудников не приглашают. Один из респондентов написал, что в его компании корпоратив проводится только для сотрудников розницы, но не для офисных работников. Другой – что праздник устраивается только для менеджмента в штаб-квартире, но не для сотрудников в регионах. И это вызывает обиду у респондентов.
Есть и психологические причины негативного отношения к корпоративным праздникам, отмечает партнер компании «Экопси консалтинг» Мария Макарушкина. По ее словам, сотрудники-миллениалы не хотят посещать корпоративные вечеринки, потому что им хватает общения вне офиса и в социальных сетях. На работе они придерживаются западных ценностей – в офисе надо работать, а не искать друзей. Типичный комментарий респондентов-критиков: «Я не хочу встречаться с коллегами в нерабочее время».
Зарплате не замена
Как выяснилось, корпоративы не слишком стимулируют сотрудников работать лучше. 61,7% респондентов Kelly Services сказали, что после корпоратива их производительность труда не меняется. Еще 4,2% отметили, что отношения с коллегами и начальством после праздника портятся (и производительность падает). Один респондент написал, что корпоратив проходит в четверг, спиртное льется рекой, а в пятницу практически весь офис недееспособен.
34,1% респондентов OMI (из 9836 опрошенных с полной занятостью) совершенно или в значительной степени не согласны с тем, что корпоративы вдохновляют их на труд. И больше всего, по данным OMI, не верящих в благотворное влияние корпоратива на производительность труда среди респондентов постарше – в возрасте 45–54 лет (37,2%).
Больше трети респондентов Kelly Services (36,5%) рассказали, что корпоративы не влияют на их отношение к работодателю, поскольку не компенсируют недостатков его HR-политики: низких зарплат, недостаточного пакета льгот для сотрудников, неудобного графика, постоянных переработок, неблагоприятных условий труда и т. п.
Оба опроса показали также, что большинство сотрудников променяли бы корпоратив на что-нибудь другое. По данным OMI, 69,4% респондентов с полной занятостью предпочли бы премию, еще 7,4% – укороченный рабочий день или дополнительный выходной, а 9,3% довольствовались бы хорошим подарком.
Приятно вспомнить
Иногда корпоративы оставляют весьма приятные воспоминания, замечает Татьяна Трофимова, директор по персоналу компании «Вода Новокурьинская» в Екатеринбурге. Она с удовольствием вспоминает вечеринки на прежнем месте работы. Сотрудники из разных, разбросанных по всему Уралу филиалов компании собирались в Екатеринбурге и ставили спектакль. Каждое подразделение заранее готовило свою часть выступления и люди отправлялись на корпоратив как на гастроли, вспоминает Трофимова.
Корпоратив – и традиция, и обязанность, и удовольствие, написал респондент Kelly Services. И хотя подобные вечеринки бодрости и рвения в работе не прибавляют, отношения между коллегами становятся теплее, написал другой, это благотворно влияет на рабочий процесс. Третий респондент рассказал, что в расслабленной атмосфере вечеринки успевает успешно разрешить 2–3 рабочих конфликта.
Все же тех, кто положительно относится к корпоративам, больше, чем критиков. Согласно опросу OMI, 54,6% респондентов c полной занятостью совершенно или в значительной степени согласны, что корпоративы вдохновляют их работать лучше, а 14% респондентов не променяют корпоратив ни на что другое.
Особенно, по данным OMI, велика доля тех, кто не променяет корпоратив ни на что другое, среди сотрудников в возрасте 35–44 года (17,2%), меньше всего таких среди молодежи 18–24 лет (10,4%). Больше всего любят новогодние корпоративные вечеринки жители небольших городов с населением 100 000–250 000 человек (15,6% не променяют их ни на что другое).
В ожидании сказки
Люди с нетерпением ждут вечеринки, потому что под Новый год хочется ощущения сказки, говорит Макарушкина. Семейные люди, продолжает она, нередко проводят новогоднюю ночь с родственниками, а корпоратив – это возможность отметить праздник с ровесниками, пошуметь, потанцевать, обсудить итоги и отдохнуть после года тяжелой работы.
А 19,5% респондентов Kelly Services считают, что корпоративы – даже не льгота, а обязанность работодателя.
Поэтому компании, несмотря на трудные времена, организуют для сотрудников новогодние праздники, хотя и пытаются сменить формат мероприятия, чтобы оно не сводилось только к танцам и застолью, говорит независимый event-продюсер Влад Метревели. По его наблюдениям, все чаще компании добавляют в новогоднюю программу вечера элементы командообразования, подводят итоги, награждают лучших сотрудников. А некоторые компании устраивают совместный выход сотрудников в театр или совмещают корпоратив с посещением музейной экспозиции, рассказывает Елена Каминская, эксперт по управлению персоналом Strategic Business Partners. По ее словам, такие формы корпоративов обходятся дешевле, а пользы от них больше. Подобные выходы сотрудники потом вспоминают весь год, говорит она.
Планы 2019 года
«Ведомости» спросили 15 крупных компаний, собираются ли они устроить новогодний праздник для сотрудников в этом году. Открыто признался в проведении большого корпоратива только Райффайзенбанк. По словам представителя банка, новогодний корпоратив охватит всех сотрудников Райффайзенбанка в Москве – всего 5000 человек. Вечеринка будет проводиться вне офиса. В регионах банк проводит отдельные корпоративы.
В Сбербанке и Unilever, по данным пресс-служб компаний, новогодние праздники устраиваются только в подразделениях. По словам представителя Unilever, у каждого отдела свой бюджет на мероприятие.
В МТС, по словам представителя компании, нет традиционного новогоднего корпоратива. Вместо него уже несколько лет организуются продуктовые квесты и другие мероприятия, демонстрирующие курс компании на цифровизацию.
Сотрудники группы «Тинькофф» четвертый год подряд выходят вместе на каток. В этом году они пойдут на каток на Красной площади, а потом будет фуршет. А «Русгидро» и «Ростелеком» сообщили, что вообще не проводят новогодних корпоративов. По словам представителя «Русгидро», компания вручает 22 декабря, в канун Дня энергетика, почетные грамоты отличившимся сотрудникам. А «Ростелеком» проводит новогодние благотворительные ярмарки, рассылает новогоднюю почту, создает в офисе новогоднюю фотозону и организует разнообразные офисные сюрпризы.
Новогодний праздник только тогда пройдет с пользой, если директор по персоналу заранее знает ответ на вопрос, какова цель мероприятия, говорит Трофимова. Компании нужно рассказать всем сотрудникам, что у нее хорошие финансовые результаты? Или нужно сплотить коллектив? Для каждой цели необходим свой план мероприятия. Даже рассадка гостей имеет значение, считает Трофимова.
Следует заблаговременно опросить всех работников, чтобы понять, у кого какие достижения и кого за какие заслуги следует наградить, говорит Елена Нехаева, директор аудиторско-консалтинговой компании Insight. По ее мнению, любое поощрение и награждение сотрудников на новогодней вечернике должно быть индивидуальным. И тогда людям будет интересно и приятно отметить Новый год в компании коллег и руководителей, отмечает Нехаева.