Менеджмент / Управление

Как компании проверяют сотрудников в соцсетях

И почему работодателям это удается плохо

Недавно блогер Белла Рапопорт обратилась к компании Lush, выпускающей косметику ручной работы. Рапопорт попросила бесплатный набор косметики, чтобы написать о нем обзор в Instagram. Но менеджер Lush ответила: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно». Рапопорт сочла ответ невежливым и поделилась своим негодованием с подписчиками. Пользователи в соцсетях потребовали увольнения сотрудницы, вступившей в переписку с Рапопорт, но компания Lush на это не пошла.

В последнее время участились скандалы из-за неосмотрительных постов, видеороликов и высказываний сотрудников компаний. Исследования показывают: все больше компаний интересуются, чем занимаются сотрудники в интернете, и пытаются проводить профилактику неосмотрительных поступков сотрудников, порочащих компанию.

Проверка профилей кандидатов в соцсетях – очень распространенная практика. Четыре года назад 76% компаний анализировали аккаунты соискателей, сейчас так поступают 84% работодателей, показало исследование портала HeadHunter. Публикации в сети все чаще становятся причиной отказа в найме – 72% респондентов сообщили, что не приняли кандидата на работу из-за его постов в соцсетях.

Но уже работающих сотрудников компании проверяют реже. По данным опроса HeadHunter, 36% компаний заходят на страницы сотрудников время от времени и только 6% работодателей делают это регулярно. Проверки соцсетей сотрудников – хлопотное и дорогое занятие, единодушны рекрутеры, опрошенные «Ведомостями». «Ведомости» обратились в 11 крупных компаний и к экспертам по информационной безопасности, чтобы выяснить, как компании организуют проверку соцсетей, что именно проверяют, как предотвращают публикацию негативной информации и как реагируют на нарушения.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике