Как компании проверяют сотрудников в соцсетях
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Недавно блогер Белла Рапопорт обратилась к компании Lush, выпускающей косметику ручной работы. Рапопорт попросила бесплатный набор косметики, чтобы написать о нем обзор в Instagram. Но менеджер Lush ответила: «Спасибо за ваше обращение. К сожалению, нам не интересно». Рапопорт сочла ответ невежливым и поделилась своим негодованием с подписчиками. Пользователи в соцсетях потребовали увольнения сотрудницы, вступившей в переписку с Рапопорт, но компания Lush на это не пошла.
В последнее время участились скандалы из-за неосмотрительных постов, видеороликов и высказываний сотрудников компаний. Исследования показывают: все больше компаний интересуются, чем занимаются сотрудники в интернете, и пытаются проводить профилактику неосмотрительных поступков сотрудников, порочащих компанию.
Проверка профилей кандидатов в соцсетях – очень распространенная практика. Четыре года назад 76% компаний анализировали аккаунты соискателей, сейчас так поступают 84% работодателей, показало исследование портала HeadHunter. Публикации в сети все чаще становятся причиной отказа в найме – 72% респондентов сообщили, что не приняли кандидата на работу из-за его постов в соцсетях.
Но уже работающих сотрудников компании проверяют реже. По данным опроса HeadHunter, 36% компаний заходят на страницы сотрудников время от времени и только 6% работодателей делают это регулярно. Проверки соцсетей сотрудников – хлопотное и дорогое занятие, единодушны рекрутеры, опрошенные «Ведомостями». «Ведомости» обратились в 11 крупных компаний и к экспертам по информационной безопасности, чтобы выяснить, как компании организуют проверку соцсетей, что именно проверяют, как предотвращают публикацию негативной информации и как реагируют на нарушения.
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