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Как два новосибирца агрегатор такси для перевозки командированных в аэропорты разработали

И вышли с этой услугой на международный рынок
Мария Подцероб
Основатели (на фото Дмитрий Сарайкин) I’way возлагают надежды на зарубежный бизнес /Евгений Разумный / Ведомости

Выпускник санкт-петербургской академии МВД военный юрист Дмитрий Салихов после окончания вуза вернулся в 2006 г. в родной Новосибирск и стал менеджером по продажам. По долгу службы он часто бывал в командировках, и ему, как и всем авиапассажирам, приходилось решать проблему, как добраться из аэропорта до города, не переплачивая таксистам лишнего.

В 2009 г. Салихов потерял работу (он тогда трудился в компании – дилере Renault) и вместе с другом детства Дмитрием Сарайкиным, медиааналитиком, решил создать компанию, которая организует трансфер из аэропорта на хороших машинах и по фиксированной цене. В конце марта 2009 г. он зарегистрировал Сибирскую трансферную компанию (бренд назывался I’way express, с 2012 г. переименован в I’way), заплатив 4000 руб. за ее регистрацию. Это и был весь его стартовый капитал. Затем Салихов разослал письма с описанием своей услуги всем бывшим клиентам и нанял на первые заказы водителей, с которыми познакомился во время работы в дилерском салоне. В мае 2009 г. новоиспеченная компания получила пять заказов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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