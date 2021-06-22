Как два новосибирца агрегатор такси для перевозки командированных в аэропорты разработали

Как два новосибирца агрегатор такси для перевозки командированных в аэропорты разработалиИ вышли с этой услугой на международный рынок
Выпускник санкт-петербургской академии МВД военный юрист Дмитрий Салихов после окончания вуза вернулся в 2006 г. в родной Новосибирск и стал менеджером по продажам. По долгу службы он часто бывал в командировках, и ему, как и всем авиапассажирам, приходилось решать проблему, как добраться из аэропорта до города, не переплачивая таксистам лишнего.
В 2009 г. Салихов потерял работу (он тогда трудился в компании – дилере Renault) и вместе с другом детства Дмитрием Сарайкиным, медиааналитиком, решил создать компанию, которая организует трансфер из аэропорта на хороших машинах и по фиксированной цене. В конце марта 2009 г. он зарегистрировал Сибирскую трансферную компанию (бренд назывался I’way express, с 2012 г. переименован в I’way), заплатив 4000 руб. за ее регистрацию. Это и был весь его стартовый капитал. Затем Салихов разослал письма с описанием своей услуги всем бывшим клиентам и нанял на первые заказы водителей, с которыми познакомился во время работы в дилерском салоне. В мае 2009 г. новоиспеченная компания получила пять заказов.