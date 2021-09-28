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Пять проблем компаний при переходе на гибридный режим работы

И почему гибридный офис не гарантирует экономию и контроль персонала
Константин Рыбаков

Втянувшись в удаленную работу, многие из нас задумались о практике постоянного совмещения удаленного и офисного труда. Но у гибридного офиса есть неочевидные недостатки, которые нужно устранить, прежде чем массово внедрять гибридную модель после пандемии.

Как это ни парадоксально, проблемы гибридного офиса не существует. Есть внутренние проблемы двух противоположных подходов: работы в офисе и в удаленном режиме. В первом случае мы имеем иллюзию контроля, расплачиваясь за нее регулярными затратами на аренду, во втором – ощущение неконтролируемого хаоса, зато с экономией на текущих издержках. И гибридный офис лишь компромисс. Сам по себе он не гарантирует экономию и контроль персонала. Это лишь один из элементов операционной модели. Поэтому начать следует с подсчета всех выгод и потерь.

1. Выгоды и потери. Недавно топ-менеджер госкорпорации посетовал, что должен перейти на гибридную модель офиса согласно текущей стратегии оптимизации. Проблема была в том, что это ничего не давало. Большинство производственных помещений этой госкорпорации были в собственности, у топ-менеджмента возникла дополнительная головная боль, как сдать в аренду освободившиеся офисные площади. Часть объектов и вовсе режимные, сдавать их нельзя. А затраты на внедрение гибридного режима ощутимы: переоборудование кабинетных помещений в open space, закупка новой техники, систем удаленного мониторинга, новой подходящей мебели и многое другое.

При переходе на гибридный офис можно и нужно отказаться от значительной части аренды. Но не стоит забывать, что производство налагает свои ограничения. Физически не получится организовать гибридный режим работы токаря или сталевара. И надо помнить, что гибридный режим требует затрат и инвестиций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных