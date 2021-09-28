Как это ни парадоксально, проблемы гибридного офиса не существует. Есть внутренние проблемы двух противоположных подходов: работы в офисе и в удаленном режиме. В первом случае мы имеем иллюзию контроля, расплачиваясь за нее регулярными затратами на аренду, во втором – ощущение неконтролируемого хаоса, зато с экономией на текущих издержках. И гибридный офис лишь компромисс. Сам по себе он не гарантирует экономию и контроль персонала. Это лишь один из элементов операционной модели. Поэтому начать следует с подсчета всех выгод и потерь.