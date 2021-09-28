Пять проблем компаний при переходе на гибридный режим работыИ почему гибридный офис не гарантирует экономию и контроль персонала
Втянувшись в удаленную работу, многие из нас задумались о практике постоянного совмещения удаленного и офисного труда. Но у гибридного офиса есть неочевидные недостатки, которые нужно устранить, прежде чем массово внедрять гибридную модель после пандемии.
Как это ни парадоксально, проблемы гибридного офиса не существует. Есть внутренние проблемы двух противоположных подходов: работы в офисе и в удаленном режиме. В первом случае мы имеем иллюзию контроля, расплачиваясь за нее регулярными затратами на аренду, во втором – ощущение неконтролируемого хаоса, зато с экономией на текущих издержках. И гибридный офис лишь компромисс. Сам по себе он не гарантирует экономию и контроль персонала. Это лишь один из элементов операционной модели. Поэтому начать следует с подсчета всех выгод и потерь.
1. Выгоды и потери. Недавно топ-менеджер госкорпорации посетовал, что должен перейти на гибридную модель офиса согласно текущей стратегии оптимизации. Проблема была в том, что это ничего не давало. Большинство производственных помещений этой госкорпорации были в собственности, у топ-менеджмента возникла дополнительная головная боль, как сдать в аренду освободившиеся офисные площади. Часть объектов и вовсе режимные, сдавать их нельзя. А затраты на внедрение гибридного режима ощутимы: переоборудование кабинетных помещений в open space, закупка новой техники, систем удаленного мониторинга, новой подходящей мебели и многое другое.
При переходе на гибридный офис можно и нужно отказаться от значительной части аренды. Но не стоит забывать, что производство налагает свои ограничения. Физически не получится организовать гибридный режим работы токаря или сталевара. И надо помнить, что гибридный режим требует затрат и инвестиций.