Юрий Дроганов стал начальником УГИБДД Москвы

Карьеру Дроганов начал милиционером патрульно-постовой службы в 1983 г. Затем работал инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы. Через два года его назначили госавтоинспектором МРЭО УВД Южного административного округа. В 2015 г. Дроганов получил пост заместителя руководителя УГИБДД.