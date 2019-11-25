Юрий Дроганов стал начальником УГИБДД Москвы
Юрий Дроганов стал руководителем Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. До назначения он занимал пост временно исполняющего обязанности начальника московского УГИБДД.
Карьеру Дроганов начал милиционером патрульно-постовой службы в 1983 г. Затем работал инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы. Через два года его назначили госавтоинспектором МРЭО УВД Южного административного округа. В 2015 г. Дроганов получил пост заместителя руководителя УГИБДД.