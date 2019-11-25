Михаил Мень возглавил государственный мусорный оператор РЭО
Правительство назначило гендиректором «Российского экологического оператора» (РЭО) экс-руководителя Минстроя Михаила Меня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего нацпроект «Экология». Его предшественник Денис Буцаев был досрочно отправлен в оставку.
Михаил Мень закончил режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств и Российскую академию государственной службы при Президенте России по специальности «юриспруденция». В 1999 г. стал вице-губернатором Подмосковья, а через три года занял пост заместителя мэра Москвы. В 2005-2013 гг. был губернатором Ивановской области. Затем почти пять лет руководил Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2018 г. был аудитором Счетной палаты.
Денис Буцаев получил диплом Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина. Карьеру начал с должности начальника юридического отдела компании IBM EE/A. Затем стал главой юрдепартамента стран СНГ, Восточной Европы, компаний Hewlett Packard LLC, Hewlett Packard LLC EMEA. В 2008 г. стал членом Экспертного совета при председателе Совета Федерации. Через несколько лет получил пост генерального директора проектной компании ООО «ПЭТ Технолоджи» ОАО «РОСНАНО». С 2015 г. работал заместителем председателя правительства Московской области – министром инвестиций и инноваций. Был назначен гендиректором РЭО в феврале 2019 г.