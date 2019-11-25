Михаил Мень возглавил государственный мусорный оператор РЭО

Михаил Мень закончил режиссерский факультет Московского государственного университета культуры и искусств и Российскую академию государственной службы при Президенте России по специальности «юриспруденция». В 1999 г. стал вице-губернатором Подмосковья, а через три года занял пост заместителя мэра Москвы. В 2005-2013 гг. был губернатором Ивановской области. Затем почти пять лет руководил Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С 2018 г. был аудитором Счетной палаты.