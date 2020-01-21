Карьера

Поздышев покидает совет директоров ЦБ

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Госдума досрочно освободила Василия Поздышева от должности члена совета директоров Центробанка в связи с его переходом в Фонд консолидации банковского сектора на пост председателя совета директоров. Соответствующее постановление опубликовано на сайте СОЗД.

Василий Поздышев закончил МГУ им. М. В. Ломоносова и Университет Paris-IX Dauphine в Париже. Также проходил обучение в Страсбурге в Ecole Nationale d'Administration. Работал в ЦБ с 2012 г., занимал пост директора департамента банковского регулирования Банка России, а в 2014 г. был назначен зампредом регулятора.

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