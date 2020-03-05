Максим Сахаров станет президентом Fesco
Максим Сахаров назначен президентом Fesco, говорится в сообщении транспортной группы. Его предшественник Александр Исурин покинет компанию.
Сахаров строит карьеру в компании с 2005 г. В 2013 г. он вошел в советы директоров нескольких российских и зарубежных компаний группы. Спустя три года Максим получил пост вице-президента по финансам. Теперь эту должность займёт Леонид Звягинцев, возглавлявший департамент корпоративного финансирования.
Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Ей принадлежат Владивостокский морской торговый порт и железнодорожный оператор «Трансгарант».