Максим Сахаров станет президентом Fesco

Сахаров строит карьеру в компании с 2005 г. В 2013 г. он вошел в советы директоров нескольких российских и зарубежных компаний группы. Спустя три года Максим получил пост вице-президента по финансам. Теперь эту должность займёт Леонид Звягинцев, возглавлявший департамент корпоративного финансирования.