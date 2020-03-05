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Ринат Нурутдинов возглавил управление финансами «Татнефти»

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Руководство ПАО «Татнефть» назначило Рината Нурутдинова начальником управления финансов, сообщила компания. Его предшественник Евгений Тихтуров вышел на пенсию. 

Нурутдинов закончил Государственную академию нефти и газа, а также  Институт экономики управления и права. С 2000 г. работал на посту замглавы отдела финансового планирования «Татнефти». Спустя год Ринат возглавил отдел. С 2004 г. он был заместителем руководителя управления финансов.

ПАО «Татнефть» входит в десятку крупнейших российских компаний по объемам добычи нефти. Предприятие работает на территории Татарстана, Самарской, Оренбургской и Ульяновской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Калмыкия. 

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