Ринат Нурутдинов возглавил управление финансами «Татнефти»

Нурутдинов закончил Государственную академию нефти и газа, а также Институт экономики управления и права. С 2000 г. работал на посту замглавы отдела финансового планирования «Татнефти». Спустя год Ринат возглавил отдел. С 2004 г. он был заместителем руководителя управления финансов.