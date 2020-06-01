Начальником Следственного департамента МВД назначен Сергей Лебедев

По словам источника «Ведомостей», близкого к центральному аппарату МВД, назначение Лебедева означает, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев смог укрепить свои позиции. Ранее Лебедев возглавлял Управление МВД по Рязанской области и был близок к ряду руководящих сотрудников центрального аппарата МВД, говорит собеседник «Ведомостей».