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Путин уволил замглавы МВД после ареста его подчиненных

Ведомости

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел Александра Романова, указ опубликован на портале правовой информации. Романов возглавлял Следственный департамент МВД. Ранее заместители Романова Александр Бирюков и Александр Краковский были арестованы по подозрению в получении взятки в 10 млн руб.

Романов был допрошен по делу Бирюкова и Краковского, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, у Романова на сегодняшний день статус свидетеля.

В апреле сотрудники ФСБ задержали Бирюкова, Краковского и старшего следователя Александра Брянцева. По версии следствия, в 2019 г. они содействовали в переводе владельца Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, под домашний арест. Подчиненные Романова, подозреваемые в коррупции, находятся в СИЗО, Басманный суд Москвы арестовал их до 1 июня.

Источники РБК утверждали, что постановление о возбуждении дела подписывал лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Адвокат Худояна Александр Забейда говорил «РИА Новости», что его клиент не передавал взяток, а Брянцев лишь «допускал по делу волокиту» и устранялся от прекращения уголовного дела.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных