Путин уволил замглавы МВД после ареста его подчиненных

В апреле сотрудники ФСБ задержали Бирюкова, Краковского и старшего следователя Александра Брянцева. По версии следствия, в 2019 г. они содействовали в переводе владельца Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, под домашний арест. Подчиненные Романова, подозреваемые в коррупции, находятся в СИЗО, Басманный суд Москвы арестовал их до 1 июня.