Путин уволил замглавы МВД после ареста его подчиненных
Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел Александра Романова, указ опубликован на портале правовой информации. Романов возглавлял Следственный департамент МВД. Ранее заместители Романова Александр Бирюков и Александр Краковский были арестованы по подозрению в получении взятки в 10 млн руб.
Романов был допрошен по делу Бирюкова и Краковского, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, у Романова на сегодняшний день статус свидетеля.
В апреле сотрудники ФСБ задержали Бирюкова, Краковского и старшего следователя Александра Брянцева. По версии следствия, в 2019 г. они содействовали в переводе владельца Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на $10 млн, под домашний арест. Подчиненные Романова, подозреваемые в коррупции, находятся в СИЗО, Басманный суд Москвы арестовал их до 1 июня.
Источники РБК утверждали, что постановление о возбуждении дела подписывал лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Адвокат Худояна Александр Забейда говорил «РИА Новости», что его клиент не передавал взяток, а Брянцев лишь «допускал по делу волокиту» и устранялся от прекращения уголовного дела.