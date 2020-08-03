Ирина Окладникова назначена замминистра финансов России

Ирина закончила Красноярский государственный университет по специальности «Мировая экономика» и «Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации» по специальности «Юриспруденция». Карьеру начала в министерстве природных ресурсов Красноярского края. В 2012 г. перешла на работу в отдел промышленности гражданского назначения Министерства финансов России. Затем заняла пост замдиректора департамента бюджетной политики в отраслях экономики Минфина. В 2018 г. Окладникова возглавила департамент.