Елена Лазько возглавила практику стратегического и операционного консалтинга в КПМГ
Елена Лазько стала партнером и рукводителем практики стратегического и операционного консультирования КПМГ, сообщила пресс-служба компании. Она будет курировать услуги, связанные с отраслевыми, корпоративными, региональными и функциональными стратегиями, отраслевой аналитикой, повышением эффективности деятельности, организационным дизайном и управлением талантами.
Елена закончила факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института, а также имеет диплом Мастера государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. В течение 15 лет Лазько занимала руководящие позиции в международных консалтинговых компаниях. До нового назначения она работала в Экспертном управлении Администрации президента России.
KPMG — одна из аудиторских компаний Большой четвёрки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC.