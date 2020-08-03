Елена Лазько возглавила практику стратегического и операционного консалтинга в КПМГ

Елена закончила факультет управления и прикладной математики Московского физико-технического института, а также имеет диплом Мастера государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. В течение 15 лет Лазько занимала руководящие позиции в международных консалтинговых компаниях. До нового назначения она работала в Экспертном управлении Администрации президента России.