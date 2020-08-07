Дмитрий Ханковский стал гендиректором Faberlic

До нового назначения Дмитрий занимал пост операционного директора. За время работы ему удалось добиться высвобождения оборотного капитала и повысить уровень сервиса до 98 %, сократить товарные запасы готовой продукции на 32%, а также сократить расходы на логистику на 5,7%.