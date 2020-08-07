Рашид Исмаилов назначен советником гендиректора «Билайна»

Исмаилов закончил исторически факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ МАМИ по специальности «экономика и управление на предприятии». Был заместителем министра связи с 2014 по 2018 гг. Затем перешел в компанию Nokia на пост генерального директора российского подразделения. С 2019 г. он возглавлял компанию «Данные — центр обработки и автоматизации».