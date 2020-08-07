Владимир Савин назначен врио замгендиректора по ИТ-технологиям «Почты России»

С 2009 г. Савкин отвечал за бизнес-анализ и департамент ERP в «Вымпелкоме». С 2013 по 2016 гг. занимал пост IT-директора компании. С августа 2016 г. по октябрь 2017 г. работал IT-директором «Мегафона». До нового назначения был IT-директором «Сибура».