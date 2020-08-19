Рашид Исмаилов назначен президентом «Билайна»

Исмаилов закончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ МАМИ по специальности «экономика и управление на предприятии». С 2014 по 2018 г. занимал должность заместителя министра связи. Затем стал генеральным директором отделения Nokia в России. С 2019 г. он возглавлял компанию «Данные — центр обработки и автоматизации», которая занимается реализацией закона об устойчивой работе Рунета. К команде «Билайна» Рашид присоединился в начале августа этого года. Он пришел на пост советника гендиректора.