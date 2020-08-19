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Рашид Исмаилов назначен президентом «Билайна»

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Руководство «Вымпелкома» назначило Рашида Исмаилова на пост президента, сообщила пресс-служба компании. По контракту, до 2023 г. он будет отвечать за работу оператора со сведениями, представляющими гостайну, а также представлять интересы компании перед госорганами и определять политику работы с персональными данными.

Исмаилов  закончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ МАМИ по специальности «экономика и управление на предприятии». С 2014 по 2018 г. занимал должность заместителя министра связи. Затем стал генеральным директором отделения Nokia в России. С 2019 г. он возглавлял компанию «Данные — центр обработки и автоматизации», которая занимается реализацией закона об устойчивой работе Рунета. К команде «Билайна» Рашид присоединился в начале августа этого года. Он пришел на пост советника гендиректора.

«Вымпел-коммуникации» – российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги под брендом «Билайн». Входит в группу компаний Veon Ltd.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных