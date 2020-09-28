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Антон Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

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Министр финансов России Антон Силуанов назначен главой наблюдательного совета Сбербанка, сообщила компания. Помимо него в совет вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замминистра финансов Владимир Колычев.

Силуанов закончил Московский финансовый институт. С 1985 г. работал в Министерстве финансов РСФСР. В 1992 г. стал заместителем отдела Министерства экономики и финансов России. В 1997 г. возглавил Департамент макроэкономической политики и банковской деятельности Минфина. С 2003 по 2004 г. был замминистра финансов. Затем год работал директором Департамента межбюджетных отношений Минфина. В 2005 г. вернутся на пост заместителя министра. Возглавляет Министерство с 2011 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных