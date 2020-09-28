Антон Силуанов возглавил наблюдательный совет Сбербанка

Силуанов закончил Московский финансовый институт. С 1985 г. работал в Министерстве финансов РСФСР. В 1992 г. стал заместителем отдела Министерства экономики и финансов России. В 1997 г. возглавил Департамент макроэкономической политики и банковской деятельности Минфина. С 2003 по 2004 г. был замминистра финансов. Затем год работал директором Департамента межбюджетных отношений Минфина. В 2005 г. вернутся на пост заместителя министра. Возглавляет Министерство с 2011 г.